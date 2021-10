El editorial de Baby Etchecopar: "Incertidumbre"

"La economía es economía porque se maneja la plata, sin plata no hay economía". "La economía es economía porque se maneja la plata, sin plata no hay economía".

"Nos han destruido, nos han alejado tanto del mundo, nos han hecho tan mierda, que la guita nuestra no vale en ninguna parte del mundo, y para comprar un dólar tengo que laburar seis meses".

"No se la agarren con Coto, con Carrefour, no les hagan bajar los precios. No tienen la culpa los supermercadistas, la gente nunca tiene la culpa. La culpa es de ustedes que no supieron parar la inflación".

"Este Feletti llega con cara de malo, tiene cara de Aníbal Fernández, y te implementa una medida totalmente irracional, atacando el capital privado".

"Para esta gente, el capital privado es delincuente. Para esta gente, ser empresario es ser miserable y los del campo son oligarcas".

