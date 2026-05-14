El contratista de Manuel Adorni admitió que el jefe de Gabinete le pagó en negro por la casa de Indio Cuá

En ese sentido, intentó bajar el tono de la polémica y remarcó que, según su visión, la construcción se manejó como cualquier otra obra privada. “Era una obra normal de principio a fin. En ningún momento volaba plata por la obra ni caían dólares del techo”, ironizó.

MANUEL ADORNI RESPONDIÓ SOBRE LA DDJJ MIENTRAS SE INVESTIGA LOS PAGOS AL CONTRATISTA MANUEL ADORNI RESPONDIÓ SOBRE LA DDJJ MIENTRAS SE INVESTIGA LOS PAGOS AL CONTRATISTA

Durante la entrevista, Tabar también reconoció que no existió un esquema formalizado de pagos y admitió que el dinero se entregaba en efectivo. “Fue un trato normal como cualquier cliente”, sostuvo.

Luego, agregó una frase que generó fuerte repercusión: “Es muy normal que en la construcción se hagan las cosas en negro”.

El contratista incluso defendió esa modalidad al afirmar que, según él, gran parte del sector trabaja de esa manera. “Acá parece que los únicos que hemos evadido somos Manuel y yo”, expresó.

Además, planteó que muchas personas no podrían afrontar una obra si tuvieran que declarar todos los movimientos económicos. “Ninguna persona en Argentina que hoy se esté construyendo una casa puede solventarla declarando absolutamente todo”, afirmó.

Cómo eran los pagos

Tabar confirmó que los pagos eran entregados personalmente por Adorni y siempre en efectivo. “Todos los pagos eran en efectivo. Nos encontrábamos por ahí, venía él”, contó.

También justificó el uso de dólares al señalar que, durante los últimos años, resultaba difícil trabajar con presupuestos en pesos debido a la inflación.

“En la Argentina de hace dos años era imposible trabajar en pesos porque veníamos de una situación complicada”, sostuvo.

Sin embargo, dejó entrever que todavía hoy continúa manejando presupuestos en dólares “para que sea estable”.