El editorial de Esteban Trebucq: "Cristina Kirchner no está proscripta"

"La mentira se ha transformado en una política de Estado de unos años a esta parte. Mienten cuando dicen que Argentina es la economía que más creció después de China. Mienten cuando dicen que CFK va a ir por un tercer mandato. Mienten cuando dicen que no se robaron las vacunas".

"Mienten cuando nos quieren hacer creer que todo comenzó a partir de ellos. Por ejemplo cuando dicen que la lucha por los derechos humanos inició con la asunción de Néstor Kirchner".

"Vamos a suponer que la Justicia la inhabilite a ejercer cargos públicos, tampoco sería proscripción, porque es un fallo de la Justicia. Si la Justicia le da la sentencia, tiene el recurso de apelación, es un fallo ajustado al estado de derecho no es proscripción"

"Mienten cuando dicen que gobiernan bien y que los otros no saben gobernar. Si gobernasen bien, uno de cada dos pibes no sería pobre, en el conurbano los pibes no tendrían que esquivar las balas. Se roban la verdad, este gobierno no es peronista".

El editorial de Esteban Trebucq en A24