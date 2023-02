El FIT apoyará el juicio político a la Corte Suprema: "No podemos oponernos a que se investigue a la Justicia"

Sin embargo, apuntó contra el oficialismo por instalar este debate y los acusó de desviar la atención respecto de la "profundización del ajuste" contra los jubilados, los trabajadores y las organizaciones sociales.

"Nunca vi este nivel de debate para hablar de por qué las jubilaciones son tan bajas, por qué siguen cayendo los salarios, sobre la violencia de género. Nada de eso amerita esta efervescencia, estas horas de debate", protestó.

Según aseguró la referente del PTS y precandidata presidencial del FIT, el juicio político a la Corte es "un tema que les resulta de comodidad para polarizar con la oposición de derecha”.

"Esos jueces no salieron de un repollo, todos y cada uno de ellos llegaron a la Corte con el voto del peronismo o al menos de alguna de sus alas", indicó.

La dirigente de izquierda aclaró que "ninguna de las salidas que se proponen" para reformar la Justicia "son salidas democráticas".

"Nadie puede decir que subir el número a 25 miembros con un delegado por provincia es una democratización. No apoyamos de ninguna manera eso y apoyamos el juicio por jurado. Creemos que los jueces deben ser elegidos (por el pueblo), que no tienen que tener ningún tipo de privilegios. No vamos a aceptar esa corporación", concluyó.