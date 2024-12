El fuerte mensaje de Milei para Macri y el PRO: "O vamos juntos en todos lados o vamos separados"

"El dolor que tuvo que soportar el pueblo argentino durante el primer trimestre, si no hubiera sido porque la política empastaba todo, hubiera sido mucho más breve", consideró Milei.

Al ser consultado sobre si podría negociar con el espacio de Mauricio Macri, el Presidente respondió que será a todo o nada.

"No hago ese cálculo. Me niego rotundamente. Eso es hacerle trampa al electorado. O vamos juntos en todo o vamos separados. Trampas al electorado, no. Los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa porque yo no estoy, no tengo nada que hablar con los kukas", dijo.

