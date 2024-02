Embed El gobernador de Chubut: "Lali paga más impuestos que los alcahuetes con CUIL virgen que aplauden al Gobierno"

La respuesta de Lali Espósito a Javier Milei tras sus fuertes dichos

"Sr. Presidente, mi nombre es Mariana Esposito. Nací en Parque Patricios, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Tengo 32 años y trabajo hace 22", comenzó diciendo Lali Espósito.

Y agregó, en su descargo: "Comencé a trabajar a los diez años en televisión. En esos años tuve la dicha de participar de series y espectáculos con un éxito enorme. Esas experiencias me permitieron aprender, crecer en la industria, profesionalizarme y ganar dinero para ayudar a mi familia".

En otra parte de su publicación, la artista continuó: "Hice cinco discos que la gente recibió con amor y respeto y que me llevaron a hacer giras hermosas, nacionales e internacionales por muchos países del mundo durante todos estos años. Además de desarrollarme como artista pude hacerlo como productora en ficción y darle trabajo a mucha gente, entiendo que imagina el orgullo que representa".

"No lo quiero aburrir. Lo que quería decirle es que no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre", dijo la cantante.

Sobre el final, la artista concluyó: "Vi en sus redes que pone en duda mi profesionalismo y destreza sobre el escenario. Sin ironía alguna y con ilusión lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera. Sería un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro".