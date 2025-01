El Gobierno anunció la baja de las retenciones al campo: "Cultivar el suelo es servir a la patria"

El vocero también destacó que "el presidente siempre señaló que los impuestos los considera un robo y las retenciones particularmente un robo inmoral que existe en pocos países al rededor del mundo. Cultivar el suelo es servir a la patria".

Por su parte, el ministro Caputo aseguró que "este es un gobierno que ha venido a bajar impuestos, no necesitamos a nadie que nos lo recuerde porque a eso hemos venido, a sacarle la pata del Estado de la cabeza al sector privado".

Sin embargo, advirtió que "producto del desastre heredado y del mal historial crediticio que tiene el país, para bajar impuestos Argentina necesita tener superávit fiscal. Hemos hablado muchísimo con el campo y hemos estado trabajando en esto por los últimos dos meses y medio, y entendemos la situación particular del campo, la sequía y la baja del precio de los comodities".

Caputo expresó también que "me encantaría poder eliminar las retenciones a cero y permanentemente pero eso implicaría tener un superávit equivalente a los 8 mil millones de dólares que hoy no tenemos, pero si entendemos que hay una situación particular en el campo".

Por eso, "estamos haciendo dos cosas: bajando temporalmente las retenciones a los princiaples cultivos, es decir, soja, trigo, cebada, sorgo, maiz y girasol, desde el lunes hasta fin de junio", detalló.

"No podemos hacerlo permanente porque no tenemos los recursos, queremos darle la señal al campo, un sector que tanto apoya al país, de que su situación no nos es indiferente", indicó el ministro de Economía.

Y agregó: "De manera permanente vamos a eliminar las retenciones a las economías regionales".

Los valores de las nuevas alícuotas

Los secretarios de Produccion, Pablo Lavigne, y de Agricultura, Sergio Iraeta, detallaron los nuevos valores de las retenciones a partir del próximo lunes.

La soja pasará de 33% a 26%, soja derivados de 31% a 24.5%, trigo de 12% a 9,5%, la cebada de 12% a 9,5%, el sorgo de 12% a 9.5%, maiz de 12% a 9,5% y el girasol de 7% a 5,5%.

"Había economías regionales que tenían un residual y bajan a cero las retenciones: azúcar, algodón, vino, tabaco, arroz, y otros productos", agregaron.