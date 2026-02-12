El Gobierno apelará la restitución de la pensión de Néstor Kirchner a Cristina Kirchner

Tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad en 2024, el Gobierno había dado de baja dos prestaciones de la exmandataria: la pensión como viuda de Néstor Kirchner y la jubilación por haber sido presidenta, fundamentando la decisión en incompatibilidades y en su situación judicial.

Con la resolución de la Cámara, Cristina Kirchner volverá a percibir provisoriamente la pensión derivada del fallecimiento de su esposo, mientras que la jubilación como exjefa de Estado sigue suspendida. La restitución se mantendrá hasta que se dicte una sentencia definitiva.

El recurso extraordinario federal que anunció el Ejecutivo será presentado ante la propia Cámara como paso previo a una eventual intervención de la Corte Suprema, que revisa sentencias por posibles violaciones constitucionales o federales. Si la Cámara admite el recurso, el expediente será elevado al máximo tribunal; si lo rechaza, el Estado podrá presentar una queja, y la Corte tendrá la última palabra sobre su admisibilidad y alcance. El texto del recurso está siendo elaborado por los equipos legales de la ANSES.

