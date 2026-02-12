En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Gobierno
Néstor Kirchner
JUSTICIA

El Gobierno apelará la restitución de la pensión de Néstor Kirchner a Cristina Kirchner

Tras la decisión de la Cámara Federal que ordenó restablecer provisoriamente el beneficio como viuda del expresidente, el Ejecutivo presentará un recurso extraordinario federal para apelar la decisión.

El Gobierno apelará la restitución de la pensión de Néstor Kirchner a Cristina Kirchner
Leé también El relato de Cristina Kirchner por el militante que murió frente a su casa
El conmovedor relato de Cristina Kirchner por el militante que murió frente a su casa. 

La información fue confirmada por el Ministerio de Capital Humanos, luego de que la sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social hiciera lugar a la apelación presentada por la exmandataria y ordenara restablecer provisoriamente la pensión como viuda del expresidente. El fallo fue firmado por los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini Albarenque, mientras que la magistrada Nora Dorado no votó por encontrarse de licencia.

cristina_kirchner_fue_intervenida_con_xxito.png_1351230014

El tribunal declaró admisible el recurso de Cristina Kirchner y suspendió los efectos de la resolución 2024-1092 de la ANSES respecto de la pensión derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner. La medida cautelar tiene carácter provisional.

Los jueces consideraron que la suspensión del beneficio podría generar un perjuicio de difícil reparación y remarcaron su carácter alimentario. Al mismo tiempo, advirtieron que la validez de la baja dispuesta por la ANSES deberá analizarse en profundidad al resolver el fondo de la causa.

Tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad en 2024, el Gobierno había dado de baja dos prestaciones de la exmandataria: la pensión como viuda de Néstor Kirchner y la jubilación por haber sido presidenta, fundamentando la decisión en incompatibilidades y en su situación judicial.

Con la resolución de la Cámara, Cristina Kirchner volverá a percibir provisoriamente la pensión derivada del fallecimiento de su esposo, mientras que la jubilación como exjefa de Estado sigue suspendida. La restitución se mantendrá hasta que se dicte una sentencia definitiva.

El recurso extraordinario federal que anunció el Ejecutivo será presentado ante la propia Cámara como paso previo a una eventual intervención de la Corte Suprema, que revisa sentencias por posibles violaciones constitucionales o federales. Si la Cámara admite el recurso, el expediente será elevado al máximo tribunal; si lo rechaza, el Estado podrá presentar una queja, y la Corte tendrá la última palabra sobre su admisibilidad y alcance. El texto del recurso está siendo elaborado por los equipos legales de la ANSES.

.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Gobierno Néstor Kirchner Cristina Fernández de Kirchner justicia
Notas relacionadas
Cuadernos de las coimas: la defensa de Cristina Kirchner pidió la nulidad del juicio
Cristina Kirchner volverá a cobrar la pensión de Néstor pero seguirá sin su jubilación presidencial
Segundo triunfo del Gobierno: Diputados dio media sanción a la baja de la edad de imputabilidad

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar