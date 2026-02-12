En vivo Radio La Red
Política
Cristina Fernández de Kirchner
Néstor Kirchner
DECISIÓN JUDICIAL

Cristina Kirchner volverá a cobrar la pensión de Néstor pero seguirá sin su jubilación presidencial

La Justicia declaró admisible el recurso de la exmandataria y dejó sin efecto la baja del beneficio como viuda del expresidente al señalar que ANSES no podía eliminarlo.

Cristina Kirchner volverá a cobrar la pensión de Néstor pero seguirá sin su jubilación presidencial
Leé también Cristina Kirchner agradeció al equipo médico del Otamendi luego de su internación
cristina kirchner agradecio al equipo medico del otamendi luego de su internacion

El tribunal previsional resolvió “declarar formalmente admisible el recurso” presentado por la ex presidenta y, en consecuencia, “suspender los efectos” de la resolución administrativa que había dispuesto la baja de la prestación. La medida fue respaldada por los jueces Juan Fantini Albarenque y Sebastián Russo, mientras que la magistrada Nora Dorado no intervino debido a que se encuentra de licencia.

1200x675_polmica-dirigente-cgt-cuestiono-cristina-kirchner-bailar-tras-derrota-pj-1110023-183536

El fallo se conoció luego de la apelación presentada en noviembre pasado contra la resolución de primera instancia. En aquella oportunidad, la jueza del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1, Karina Alonso Candis, había rechazado una medida cautelar que intentaba frenar la quita del haber.

La ANSES había decidido a fines de 2024 cancelar dos beneficios que cobraba Cristina Kirchner tras confirmarse la condena en la causa Vialidad. La resolución incluyó tanto la pensión derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner como la jubilación correspondiente a su condición de expresidenta.

Al revisar el caso, la sala III consideró procedente el recurso de la ex mandataria y ordenó restituir la pensión vinculada al ex jefe de Estado. En su análisis, los magistrados señalaron que el organismo previsional no tenía facultades para eliminar ese ingreso, sino únicamente para suspenderlo.

También evaluaron el argumento utilizado por el ente previsional para retirar ambos haberes y concluyeron que resultó improcedente quitarlos “por cuestiones de honor”, tal como había sostenido la administración.

La resolución de su haber como presidenta

Distinta fue la conclusión respecto de la jubilación presidencial. En ese punto, la Cámara entendió que la condena judicial sí habilita la baja de ese beneficio, por lo que continuará sin percibirlo.

La gestión judicial que permitió revertir parcialmente la situación fue impulsada por Fernández Pastor, representante legal de Cristina Kirchner en materia previsional. Con esta resolución, la ex jefa de Estado recuperará la pensión como viuda del exmandatario, monto que hace dos años rondaba los 8 millones de pesos, aunque seguirá sin cobrar la jubilación correspondiente a su paso por la Presidencia debido a la sentencia firme en la causa Vialidad.

