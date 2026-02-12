Patricia Bullrich sobre la reforma laboral: "Dimos un paso muy importante para el futuro de la Argentina"

Según Bullrich, las personas que se encuentran en la informalidad "pueden ir y decirle a su empleador: 'Hoy tenés facilidades, tenés 60 meses para regularizar en un ínfima suma de dinero y podemos lograr que no haya tanta gente en la informalidad'".

A la vez, negó que las indemnizaciones sean "más baratas" con la nueva normativa y planteó que "es exactamente igual" que la ley anterior porque "no se movió" porque "lo justo es un mes por año". "¿Qué hicieron durante todos estos años? Inflaron el salario, inventaron juicios. Una persona que tenía que pagar 3 millones de pesos terminaba pagando 380 millones de pesos. Cerraban las empresas", ejemplificó la legisladora.

"Trabajar buscando consenso"

La legisladora valoró "trabajar buscando consenso, escuchando a cada uno" en las negociaciones que encabezó en el Senado "para que la ley salga" que, dijo, "es una tarea muy importante".

Además, reconoció que para que la ley se sancione en la Cámara alta "no solamente" fue La Libertad Avanza (LLA) sino que acompañaron la UCR, el PRO y diez diputados de distintas provincias como Tucumán, Salta, Misiones, Santa Cruz, Neuquén, Córdoba y Chubut.

"Todos hemos conformado un equipo que hemos llamado el grupo de los 44 que lo que hacemos pensar en mejoras del país. No todos estuvieron de acuerdo, en todos los artículos", planteó y remarcó que "lo que hacemos es respetar un proyecto común pero respetando las particularidades de cada uno, eso es la democracia".

La insistencia con la ley

"El grupo de senadores reformistas que apoyamos este cambio estamos muy sólidos. A menos que venga un cambio que sea muy interesante... ahora, si es un cambio que retrocede, no, vamos a insistir con este ley" , planteó Bullrich sobre los posibles cambios que se podrían introducir desde Diputados, y descartó por el momento, aceptar esas modificaciones de volver el proyecto al Senado para su ratificación.

La explicación de las licencias por enfermedad

"Las empresas de diez trabajadores no puede toda su vida tener a una persona que tiene que pagarle el salario y no tiene posibilidades de reemplazarlo", planteó la ex ministra.

También se refirió a los casos en los que la imposibilidad de trabajar provenga de haber realizado una práctica deportiva: "Las enfermedades inculpables, aquellas que no son producto del trabajo, o sea usted se rompe una pierna jugando al fútbol, hoy directamente no le pagan nada. En esta ley, le van a pagar el 75% si tiene familia y el 50% si tiene familia".

Pero, además, aclaró que ese aspecto "va de acuerdo a los convenios colectivos de trabajo, en los convenios puede pactar otras condiciones, lo que no puede hacer es judicializar eso porque ahí volvemos a la industria del juicio".

El traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires

"A partir que esta ley se promulgue la Justicia nacional del Trabajo va a pasar a tener los expedientes que hoy tiene y la Justicia local de la Ciudad de Buenos Aire va a ocuparse de juicios laborales entre personas. Aquellos que corresponden a materia federal, van a ir al contencioso administrativo federal", precisó la legisladora.