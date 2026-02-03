Cuadernos de las coimas: la defensa de Cristina Kirchner pidió la nulidad del juicio
En la reanudación del proceso oral, el abogado Carlos Beraldi cuestionó la designación del juez y el fiscal, y denunció irregularidades en la aplicación de la ley del arrepentido.
La defensa de la expresidente solicitó la nulidad del juicio (Foto: archivo).
La defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó este lunes que se declare la nulidad total del juicio oral por la causa Cuadernos de las coimas, al considerar que el proceso estuvo atravesado por graves irregularidades desde su inicio. El planteo fue realizado por el abogado Carlos Beraldi durante la audiencia en la que se retomó el debate.
Según expuso el letrado, el expediente se construyó sobre un mecanismo viciado que, a su entender, invalida todo lo actuado. “Estamos frente a un proceso nulo. Este juicio nació de un engaño”, sostuvo Beraldi ante el tribunal, al tiempo que cuestionó de manera directa la forma en la que fueron designados los funcionarios judiciales que intervinieron en la investigación.
En ese sentido, el defensor afirmó que tanto el juez como el fiscal del caso no fueron asignados mediante el sistema de sorteo correspondiente, sino que “fueron elegidos a dedo”, lo que según argumentó constituye un caso de forum shopping, una práctica que vulnera las garantías básicas del debido proceso.
“Es imprescindible que juez y fiscal sean seleccionados por sorteo y no por decisión discrecional. En este expediente esa regla fue violada de manera grosera”, remarcó Beraldi durante su exposición.
Otro de los ejes centrales del planteo de la defensa estuvo puesto en el uso de la ley del arrepentido. Para el abogado, ese instrumento legal fue aplicado de forma irregular y se transformó en una herramienta de presión dentro de la causa. En ese marco, cuestionó la validez de las declaraciones de los imputados colaboradores que forman parte del expediente.
“La Justicia fue utilizada como un mecanismo de chantaje. Acá no se aplicó un procedimiento legal genuino”, afirmó Beraldi, quien sostuvo que varios de los arrepentidos declararon bajo coerción, luego de haber sido sometidos a detenciones preventivas que, según su visión, tuvieron como objetivo forzar confesiones.
El defensor calificó ese esquema como una “estafa procesal” y aseguró que el juicio se apoya en testimonios obtenidos de manera ilegítima. “Se los quebró mediante la privación de la libertad. Así no funciona un Estado de Derecho”, expresó.
Sobre el cierre de su intervención, Beraldi pidió al tribunal que marque un límite claro a este tipo de prácticas judiciales. “Esto no puede seguir ocurriendo. Si permitimos que este proceso avance, estaremos avalando ilegalidades”, advirtió.
Finalmente, solicitó que se sancione lo actuado con la nulidad absoluta del juicio, con el argumento de que se violaron garantías esenciales y principios básicos del sistema judicial. “Les pido que este caso tenga un punto final y que estas prácticas no se repitan”, concluyó.