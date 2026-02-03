Cuadernos de las coimas: la defensa de Cristina Kirchner pidió la nulidad del juicio

Otro de los ejes centrales del planteo de la defensa estuvo puesto en el uso de la ley del arrepentido. Para el abogado, ese instrumento legal fue aplicado de forma irregular y se transformó en una herramienta de presión dentro de la causa. En ese marco, cuestionó la validez de las declaraciones de los imputados colaboradores que forman parte del expediente.

“La Justicia fue utilizada como un mecanismo de chantaje. Acá no se aplicó un procedimiento legal genuino”, afirmó Beraldi, quien sostuvo que varios de los arrepentidos declararon bajo coerción, luego de haber sido sometidos a detenciones preventivas que, según su visión, tuvieron como objetivo forzar confesiones.

El defensor calificó ese esquema como una “estafa procesal” y aseguró que el juicio se apoya en testimonios obtenidos de manera ilegítima. “Se los quebró mediante la privación de la libertad. Así no funciona un Estado de Derecho”, expresó.

Sobre el cierre de su intervención, Beraldi pidió al tribunal que marque un límite claro a este tipo de prácticas judiciales. “Esto no puede seguir ocurriendo. Si permitimos que este proceso avance, estaremos avalando ilegalidades”, advirtió.

Finalmente, solicitó que se sancione lo actuado con la nulidad absoluta del juicio, con el argumento de que se violaron garantías esenciales y principios básicos del sistema judicial. “Les pido que este caso tenga un punto final y que estas prácticas no se repitan”, concluyó.