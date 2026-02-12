Murió un espectador durante una función de Matías Alé en Mar del Plata y suspendieron la obra
Un momento de extrema tensión se vivió en plena función teatral cuando un hombre se descompensó en la sala y la obra tuvo que ser interrumpida de urgencia, generando conmoción entre el público y el elenco.
Una noche de teatro en Mar del Plata terminó marcada por una tragedia. Durante la función de Función Imposible (Teatro Olympia) de anoche, un espectador de 80 años se descompensó dentro de la sala y, pese a los intentos por asistirlo, falleció minutos después, generando un fuerte impacto entre el público y el elenco.
La obra, protagonizada porMatías Alé, Roberto Peña y Martina Vignolo, acababa de comenzar cerca de la medianoche cuando el hombre manifestó un malestar repentino. En un primer momento se solicitó asistencia médica privada y luego se hizo presente el SAME, cuyos profesionales realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque lamentablemente no lograron salvarle la vida.
Tras confirmarse el fallecimiento dentro del teatro, la función fue suspendida de inmediato, en medio del silencio y la conmoción de los presentes.
Desde la producción, a cargo de Primer Acto Productora y Juntoke Producciones, difundieron un comunicado oficial en redes sociales donde expresaron: “Lamentamos comunicar que durante la función de @funcionimposible hemos lamentado la pérdida de un espectador. Solo palabras de consuelo a su familia, habiendo realizado todo en tiempo y forma para poder reanimarlo”.
Además, destacaron el trabajo de quienes intervinieron en la emergencia: “Agradecemos a la gente de salud, fuerza policial y sala por hacer todo lo posible” y también valoraron la actitud del público al señalar que agradecen “entender la situación y colaborar en todo momento”.
Una jornada que debía ser de risas y entretenimiento terminó convertida en una noche de profundo dolor, tanto para los familiares del hombre fallecido como para los actores y espectadores que fueron testigos de un hecho tan inesperado como triste.
Los planes a futuro de Matías Alé y su esposa Martina Vignolo y la abrupta salida de Alfa de su obra
Matías Alé habló además de su presente con su esposa, Martina Vignolo, y de la temporada en Mar del Plata, donde tuvo un conflicto grande con Walter Alfa Santiago, ex participante de Gran Hermano en la comedia Asia Caliente, el no musical.
Alé reveló que con su esposa, quienes se casaron a fines de octubre del año pasado, tienen planeado formar una familia y hasta tienen los nombres elegidos para el bebé: Otto y Alfonsina Jazmín.
"Me gustaría que sea para mis 50, en 2027, me encantaría. Sobre todo, para que cuando llegue una nena, cuando tenga que bailar el vals, todavía pueda", dijo con emoción el artista.
"Abuelo no creo que llegue a ser", agregó entre risas. Y explicó la razón por la cual decidieron con Martina instalarse en La Feliz: "Uno de los motivos por el que decidimos venirnos a vivir a Mar del Plata es justamente ampliar la familia. Así como yo aprendí a andar en bicicleta acá, a caminar, me encantaría que si viene un Alecito o Alecita, pueda hacer su vida acá", precisó.
Y sobre la polémica salida de Alfa de su elenco, el actor dio los motivos de su terminante decisión: "Su forma no empática con la gente cuando se acercaba a tener un vínculo con él me perjudicaba, ustedes saben cómo soy yo con la gente. Lo tuve que correr el 11 de enero. Tenía problemas con que lo toquen o lo abracen, entonces le sugerí si podía volverse a Buenos Aires", cerró con firmeza.