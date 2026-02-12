Murió un espectador durante una función de Matías Alé en Mar del Plata y suspendieron la obra

Además, destacaron el trabajo de quienes intervinieron en la emergencia: “Agradecemos a la gente de salud, fuerza policial y sala por hacer todo lo posible” y también valoraron la actitud del público al señalar que agradecen “entender la situación y colaborar en todo momento”.

Una jornada que debía ser de risas y entretenimiento terminó convertida en una noche de profundo dolor, tanto para los familiares del hombre fallecido como para los actores y espectadores que fueron testigos de un hecho tan inesperado como triste.

Comunicado productora de Matias Ale

Los planes a futuro de Matías Alé y su esposa Martina Vignolo y la abrupta salida de Alfa de su obra

Matías Alé habló además de su presente con su esposa, Martina Vignolo, y de la temporada en Mar del Plata, donde tuvo un conflicto grande con Walter Alfa Santiago, ex participante de Gran Hermano en la comedia Asia Caliente, el no musical.

Alé reveló que con su esposa, quienes se casaron a fines de octubre del año pasado, tienen planeado formar una familia y hasta tienen los nombres elegidos para el bebé: Otto y Alfonsina Jazmín.

"Me gustaría que sea para mis 50, en 2027, me encantaría. Sobre todo, para que cuando llegue una nena, cuando tenga que bailar el vals, todavía pueda", dijo con emoción el artista.

"Abuelo no creo que llegue a ser", agregó entre risas. Y explicó la razón por la cual decidieron con Martina instalarse en La Feliz: "Uno de los motivos por el que decidimos venirnos a vivir a Mar del Plata es justamente ampliar la familia. Así como yo aprendí a andar en bicicleta acá, a caminar, me encantaría que si viene un Alecito o Alecita, pueda hacer su vida acá", precisó.

Y sobre la polémica salida de Alfa de su elenco, el actor dio los motivos de su terminante decisión: "Su forma no empática con la gente cuando se acercaba a tener un vínculo con él me perjudicaba, ustedes saben cómo soy yo con la gente. Lo tuve que correr el 11 de enero. Tenía problemas con que lo toquen o lo abracen, entonces le sugerí si podía volverse a Buenos Aires", cerró con firmeza.