El conmovedor relato de Cristina Kirchner por el militante que murió frente a su casa
La expresidenta contó cómo presenció el accidente fatal frente a su domicilio de San José 1111. La víctima era un hombre de 39 años, que participaba de las vigilias en su apoyo.
La Cristina Fernández de Kirchner relató este martes un trágico episodio ocurrido frente a su domicilio del barrio porteño de Constitución, donde un hombre murió tras ser atropellado por un taxi. Según contó la exmandataria, la víctima era un militante que participaba de las vigilias frente a su casa.
“Ayer por la mañana el chirrido de un freno, el ruido seco de un impacto y gritos entran por los balcones de San José 1111”, escribió Cristina Kirchner al reconstruir la secuencia del hecho. Desde su departamento, relató haber visto un taxi incrustado contra la persiana de un bar y a un hombre que intentaba desesperadamente mover el vehículo.
La expresidenta señaló que fue su hijo, Máximo Kirchner,quien bajó de inmediato a la calle para pedir una ambulancia, mientras la zona se colmaba de patrulleros y personal de emergencia. Minutos después, se confirmó que la persona que había quedado tendida sobre la vereda murió en el lugar.
Más tarde, CFK reveló la identidad del fallecido: “Hoy me contaron que el cuerpo inmóvil para siempre era el de Adrián Cherasco”, escribió. Según detalló, tenía 39 años, era oriundo de Córdoba y viajaba con frecuencia a la Ciudad de Buenos Aires para participar de las vigilias frente a su domicilio. “Había terminado hacía muy poco el secundario y los militantes le habían puesto de apodo ‘Córdoba’”, agregó.
Ayer por la mañana el chirrido de un freno, el ruido seco de un impacto y gritos entran por los balcones de San José 1111.
Un choque, dije, y veo que Diego sale corriendo escaleras abajo. Me asomo a uno de los ventanales y veo un taxi incrustado contra la persiana del bar de…
La exmandataria agradeció el acompañamiento del militante fallecido
En su mensaje, Cristina Kirchner expresó dolor y enojo por lo ocurrido. “Me cuesta mucho escribir estas líneas, me enoja que el amor y el agradecimiento tengan tanta mala suerte”, señaló.
En el cierre del posteo, la exmandataria agradeció el acompañamiento del militante fallecido y le dedicó un mensaje de despedida: “Gracias Adrián ‘Córdoba’ por estos meses de acompañamiento y vigilia en San José 1111. Estoy segura de que Dios y la Virgen te tienen a su lado y que podrás descansar en paz”.
El episodio generó conmoción entre militantes y dirigentes y volvió a poner el foco en las vigilias permanentes frente al domicilio de Cristina Kirchner, en un contexto de fuerte tensión política.
Cómo fue le accidente
Todo comenzó cuando efectivos de la Policía de la Ciudad detectaron una moto que circulaba sin chapa patente. Al darle la voz de alto, el conductor aceleró y se dio a la fuga, iniciando una breve persecución por la zona.
El escape finalizó de manera violenta en la intersección de Humberto Primo y San José, frente al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el motociclista embistió a un taxi que circulaba por el lugar. A raíz del impacto, el taxista perdió el control del vehículo, que se subió a la vereda y atropelló a dos peatones que caminaban por la zona.
Personal del SAME arribó rápidamente al lugar del hecho. Uno de los peatones fue asistido con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero murió producto de las graves lesiones sufridas. El otro transeúnte atropellado y el taxista también recibieron atención médica y fueron trasladados para una mejor evaluación.
El conductor de la moto, señalado como responsable de iniciar la secuencia al intentar escapar del control, quedó detenido por la Policía. Durante la requisa, los efectivos encontraron entre sus pertenencias una chapa patente con pedido de secuestro, lo que agravó su situación judicial.