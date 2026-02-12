Nació Timoteo, el tercer hijo de Juana Repetto

Timoteo es el segundo hijo fruto de su relación, hoy finalizada, con Sebastián Graviotto. Fiel a su estilo cercano con su comunidad, se espera que en las próximas horas la actriz publique las primeras imágenes del bebé y revele más detalles sobre cómo vivió el parto y el posparto.

Juana Repetto

Qué dijo Juana Repetto luego de la crítica de una influencer tras exponer sus miedos durante el embarazo

En un video que compartió en sus redes sociales, Juana Repetto se sinceró sobre los temores que atraviesa de cara a la cesárea que tendrá en las próximas semanas. Además, aprovechó para responder con dureza a una influencer que la acusó de generar miedo entre sus seguidoras.

“Chicas, no sé qué hacer. Estoy pensando en contratar a alguien que venga de noche. La votación está 50 y 50. No les miento”, expresó la actriz en ua historia de Instagram.

Acto seguido, se refirió a quienes la critican por compartir sus preocupaciones: “Chicas, relájense. Hay algunas que me dicen: ‘Ay, nena, ¿qué te hacés? No sos la primera que va a tener una cesárea’, ‘No vas a ser una momia’, ‘No es para tanto, no vas a necesitar ayuda’, 'Yo pude estar sola con cuatro hijos’. ¿Qué les importa? No tiene nada de malo pedir ayuda".

Y siguió: "Hay gente que me está diciendo: 'No te podés parar sola ni en pedo'. Y otras me dicen: 'No te podés quedar sola con los chicos'. ¿Por qué se ofenden tanto?".

Más adelante, Juana apuntó directamente contra una influencer que la criticó: "Y la boluda esta pseudo influencer, que no sé ni quién es. No le había visto la cara en mi vida, pero me la están mandando ustedes. Que ni siquiera tiene ovarios para decir mi nombre. Dice: ‘La que está hablando del miedo a la cesárea que no exagere’".

Enojadísima, cerró con un mensaje contundente: “Estás subestimando a una mujer que tiene miedo. ¿Qué te pasa?”, y acompañó el video con un escrito aún más fuerte: “La envidiosa esta, que debe querer que la nombre… No le haré el favor. Mujeres dándoselas de sororas y subestimando y bardeando los miedos de otra mujer por parir…Envidia pura”.