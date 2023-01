El Gobierno cruzó a Horacio Rodríguez Larreta y le pidió explicaciones por "el negocio de las grúas"

"Nosotros, los dirigentes políticos, venimos denunciándolo hace muchísimos años. Recuerdo que en 2014, en la Auditoría de la Ciudad, se denunció que el empresario Violante, el que tenía las concesiones de las grúas, la empresa Dacote y otra cantidad de concesiones, recibía una cantidad inusitada de dinero en efectivo que le transfería el gobierno de la Ciudad, en ese momento a cargo de Mauricio Macri", detalló.

El reclamo por la concesión de las grúas

La funcionaria hizo un raconto de la situación del servicio de acarreos y expresó: "Todos los que hemos investigado los negocios en la Ciudad de Buenos Aires, veníamos denunciando hace muchísimos años que todo el sistema de grúas y acarreos era la caja de la política del gobierno porteño, la caja del macrismo, la caja de Santilli, la caja de Rodríguez Larreta..."

Y añadió: "Me parece que eso es lo importante que Larreta ahora sea capaz de explicar. No importa si hay chats o no hay chats. Lo que tenemos que explicar es porque un empresario de la Ciudad de Buenos Aires que venimos denunciando hace más de 10 años, que tenía concesiones truchas, que recibía subsidios por más de 1.500 millones de pesos".

En esta línea, fue tajante y apuntó que esta operatoria "habla, entre otras cosas, de bolsos de dólares que van para el gobierno porteño".

la-portavoz-de-la-presidencia-gabriela-cerruti-1272055-e1659646623600.webp Gabriela Cerruti: "El 'dólar blue', en este momento, no es una preocupación para el Gobierno" (Foto: Telam).

"Lo que pasa es que muchos de esos dólares terminan siendo parte del sistema que montó Horacio Rodríguez Larreta para tener impunidad a través del silencio de muchos periodistas y medios de comunicación", sostuvo Cerruti, y concluyó de manera irónica diciendo que "entendemos que le sea difícil hablar del tema".

Para Gabriela Cerruti, la difusión de los chats de D' Alessandro "son parte de la interna" opositora

Además, la portavoz de la Presidencia aseguró hoy que la difusión de los chats que involucran al ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro, quien pidió una licencia en su cargo, "tienen que ver con una interna" de Juntos por el Cambio (JxC).

"Este Gobierno terminó con los sótanos de la democracia y no espía. El macrismo creó un monstruo y ahora lo utiliza en sus internas", remarcó esta mañana Cerruti, en referencia al espionaje ilegal.