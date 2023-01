Horacio Rodríguez Larreta volvió a respaldar a Marcelo D'Alessandro: "Al kirchnerismo no le gusta la democracia"

La defensa de Rodríguez Larreta a Marcelo D’Alessandro

"Tristemente fuimos testigos de una nueva operación del kirchnerismo, usando el espionaje ilegal para perseguir a los que no piensan como ellos”, consideró Larreta, y analizó: “Con esto buscan distraer la atención de los temas importantes, nos quieren distraer de la inflación, de la inseguridad, no es la primera vez que lo hacen y por desgracia no será la última”.

“Le hackearon el teléfono a Marcelo D’Alessandro, le sacaron los chats de Telegram y armaron un montaje manipulando y editando la información, y lo más grave violando el derecho a la intimidad", criticó el candidato presidencial y consideró que esto es producto de “cómo se manejan las mafias”.

“Confió en Marcelo, valoro y apoyo el trabajo que viene haciendo junto a su equipo, pero también respeto y valoro su decisión de tomarse una licencia y ponerse a disposición para desenmascarar esta operación del kirchnerismo”, defendió a su funcionario cuestionado.

Las críticas de Rodríguez Larreta al kirchnerismo

“Como si esto no alcanzara, el Gobierno vuelve a atacar a la Justicia, siempre lo mismo, otra vez sopa. No les gusta el fallo, lo desconocen. No les gusta un juez, buscan removerlo. Lo que no les gusta es la democracia, el balance de poderes, a esta altura estaría bueno que reconozcan que no les gusta la democracia”, apuntó el alcalde porteño.

En tal sentido, recurrió a una metáfora futbolera: “Los partidos se juegan en una cancha con reglas claras, con árbitros que hacen cumplir las reglas. Imaginemos que en el medio del partido le cobran un tiro libre, y al equipo que le toca en contra dice ‘no me gusta, cambiemos el árbitro’”.

“Están intentado pasar por arriba de las leyes, cambiar al árbitro, en una república el árbitro es la Justicia, si seguimos con esta violación sistemática de las normas nos vamos a quedar sin país”, alertó.

Asimismo, volvió a hablar del fallo del máximo tribunal y defendió la no interferencia entre los poderes: “Semanas después de desconocer un fallo de la Corte, el Presidente acompañado por algunos gobernadores dicen ‘esta Corte no nos gusta, cambiemos a todos los jueces. Tienen que entender que no tienen el poder absoluto, no vamos a permitir que atenten contra un poder del Estado”.

Por último, y ante una pregunta sobre el contenido de los mensajes difundidos atribuidos al secretario de Seguridad, Horacio Rodríguez Larreta se negó a responder de manera contundente: “No me voy a hacer eco del contenido de ninguna información, ni ningún chat, que hayan surgido de espionaje ilegal”.