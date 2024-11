El Gobierno denuncia al jefe de la barra de Boca, Rafael Di Zeo, por amenazas contra Patricia Bullrich

Los supuestos audios donde Rafa Di Zeo amenaza a Patricia Bullrich

Este viernes se conoció un audio donde parece que Di Zeo expresa -en una conversación- que está dispuesto a “hacerle quilombo” al Gobierno, como represalia por la aplicación del denominado “derecho de admisión”, que le impide entrar a ninguna cancha de fútbol del país.

“Cuando vayan a la cancha les vamos a pegar a los del Ministerio. Le vamos a hacer eso”, se escucha en el audio y se oye molesto por que "la señora" hace "lo que ella quiere".

El Gobierno prohíbe que Rafael Di Zeo y otros 57 barras de Boca puedan ir a la cancha.jpeg Rafael Di Zeo en la cancha de Boca. (foto: archivo)

Al respecto, dice: "Nosotros vamos a hacer la nuestra, vamos a hacerle quilombo, en la cancha vamos a pegarle a los del ministerio".

"¿Quiere que vayamos a la guerra? Vamos a la guerra. Es una boluda. Yo hablé con vos y por atrás me hacen esta. No hablamos más, hagan lo que quieran. Me chupa la pija entrar a la cancha, me gusta más la guerra", agrega.

La medida que tomó el Gobierno contra la barra de Boca

El ministerio de Seguridad decidió aplicar “Restricción de Concurrencia Administrativa” a todo evento deportivo en todo el país a Fabián Adolfo Kruger y a Fernando Alfredo Gatica, por 24 meses "en forma preventiva, hasta tanto se gestionen las actuaciones administrativas por parte de la Policía de la Provincia de Santa Fe".

Según se expresó en el audio, la ausencia de estos referentes podría desencadenar enfrentamientos internos y una lucha de poder entre los hinchas jóvenes, algo que en su opinión, pondría en riesgo la seguridad de los eventos y podría escalar a niveles de violencia grave.

riquelme_boca_gimnasia.jpg Juan Roman Riquelme en la tribuna durante los incidentes en el partido Boca-Gimnasia.

“El problema es que yo los necesito adentro, porque son los pibes que van y meten pechera por todo, b*ludo, para que no se arme quilombo y los mando a ellos. Entonces a ellos los respetan. Si no están ellos, vamos a tener quilombo. Se van a empezar a pelear por el poder los pendejos. Hasta que tengas un apuñalado y una boleta adentro de la tribuna y ¿después quién se va a hacer cargo?”, dijo Di Zeo en el audio.