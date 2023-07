El Gobierno entra en pánico por San Juan, Milei se defiende de las denuncias y Juntos por el Cambio se ilusiona con una ola ganadora

La Corte inhabilitó a Sergio Uñac hace dos meses para presentarse como candidato a gobernador porque se lo prohibía la Constitución. Pero éste eligió a su hermano, el senador Rubén Uñac, de muy mala imagen en la provincia.

En la oposición, en tanto, Javier Milei acumula denuncias de ex referentes suyos que fueron desplazados como candidatos por supuestos acuerdos que denuncian con Sergio Massa. Según pudo saber A24.com, Milei lo atribuye a operaciones de “los despechados que siempre putean cuando se quedan afuera”.

Según esas denuncias, esos supuestos acuerdos pretenden que Unión por la Patria pueda ingresar concejales en municipios con listas de La Libertad Avanza, a cambio de favores para la estructura de Milei. El economista lo niega.

En Juntos se ilusionan con una sucesión de triunfos

larreta-orrego.jpeg

En tanto, los líderes de Juntos por el Cambio se ilusionaron tras el triunfo en San Juan. El 16 de julio se votará en Santa Fe y la senadora Carolina Losada está segura de que ganará la gobernación santafecina con apoyo de la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Sería una provincia clave porque es de las grandes.

Este domingo, Marcelo Orrego le ganó por 52 a 44 puntos al peronismo de San Juan que llevaba a dos referentes como Uñac y a José Luis Gioja como precandidatos. “Esto marca el comienzo de sucesivos triunfos y nos ilusiona con ganar la presidencia en las PASO del 13 de agosto”, dijo a A24.com la candidata a diputada Silvana Giudici.

Orrego responde al precandidato presidencial de Juntos, Horacio Rodríguez Larreta. Sin embargo, se cuidó de agradecer en las redes sociales tanto a Larreta como a Bullrich, porque como futuro gobernador de San Juan debe tener buen trato con ambos porque los dos pueden llegar a la Casa Rosada.

Córdoba capital podría dar una buena noticia

El 23 de julio próximo, habrá elecciones en la capital de Córdoba. Las elecciones de gobernador en Córdoba fueron el 25 de junio. El candidato a intendente de la capital, Rodrigo de Loredo, de buena llegada a Bullrich y Larreta, tiene algunas chances de arrebatarle la ciudad al peronismo no K de Juan Schiaretti.

Pese a la derrota hace dos semanas de Luis Juez como candidato a gobernador frente a Martín Llaryora, schiarettista, en Juntos por el Cambio hacen notar que en 2019 Schiaretti obtuvo 57 puntos y en 2023 Llaryllora bajó a 42, mientras que Juntos obtuvo unos 30 puntos hace cuatro años y 39 ahora.

En la Capital, en cambio, podría imponerse la alianza de Juntos y esa ciudad es una caja de resonancia a nivel nacional.

“En Córdoba perdimos a nivel provincial, pero la diferencia se achicó de 17 a 3 puntos en cuatro años. Y el votante de Schiaretti en las PASO nacionales para candidato a presidente seguramente migrará en las generales cuando vea que Schiaretti saca 5 o 6 puntos hacia una alternativa anti K. Es el voto útil”, analizan en el bunker de Bullrich.

Chubut, otra esperanza blanca de Juntos

Ignacio-Torres.webp

La última parada de las elecciones provinciales será Chubut, el 30 de julio, donde el peronismo está desgastado por la fuerte impopularidad del gobernador Mariano Arcioni, de mala gestión: la alianza justicialista no lo exhibe en la foto. La esperanza blanca de Juntos por el Cambio es el binomio conformado por Ignacio Torres y Gustavo Menna, que pretende batir a la dupla Juan Pablo Luque-Ricardo Sastre, que aglutina una alianza con eje justicialista y renovadora.

Si se consuma un hilo de triunfos opositores, Juntos por el cambio habrá ganado en San Juan, Chaco, San Luis, Neuquén (con un gobernador del MPN afín a Juntos), Santa Fe, Córdoba Capital y Chubut. Es cierto que Chaco sólo hubo PASO y que las elecciones de gobernador serán el 17 de septiembre. Pero la tendencia del peronismo es perdedora en esa provincia conmocionada por el "Caso Cecilia".

Además, Juntos tiene casi ganada las elecciones en Mendoza -ganó las PASO- y ya ganó en Jujuy. Y el 13 de agosto, en forma simultánea con las PASO nacionales, se elegirán los candidatos a gobernador de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y de Entre Ríos, con chances en todas para la principal fuerza de la oposición.

La provincia de Corrientes es de Juntos por el Cambio, pero no elige gobernador en 2023. Asi las cosas, si todo le sale bien, Juntos por el Cambio podría pasar de gobernar 4 provincias a controlar 11.

-Buenos Aires

-Ciudad de Buenos Aires

-Santa Fe

-San Juan

-Chaco

-San Luis

-Neuquén (gobernador amigo)

-Chubut

-Mendoza

-Jujuy

-Entre Ríos

Massa se enfoca en la gestión y el acuerdo con el FMI

Sergio Massa reunió al equipo económico en su casa de Tigre, para analizar medidas económicas y la renegociación del acuerdo con el FMI. Foto Mecon..jpeg

Esta ilusión que flota en el ambiente de Juntos por el Cambio tiene su contracara en Unión por la Patria. El precandidato presidencial Sergio Massa prefirió no referirse este lunes a las elecciones en San Juan sino a mostrar pura gestión. En su casa de Tigre, reunió al gabinete económico previo a las negociaciones finales con el FMI de un acuerdo de auxilio financiero que está demasiado complicado.

Este domingo había anunciado la incorporación ad honorem de Daniel Scioli en un cargo diplomático y ayer anunció la inclusión de Julián Domínguez como “asesor ad honorem para un Acuerdo Social entre sindicatos, empresarios universidades y Estado para un modelo de desarrollo e industrialización de los recursos naturales argentinos”.

Las próximas horas serán claves para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Viajarán a Washington el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, y su jefe de asesores, Leonardo Madcur. Hay profundas diferencias con el chileno Rodrigo Valdés, director del Hemisferio Occidental del FMI.

El FMI pide una devaluación y le responden con retenciones

El Fondo pide una devaluación del 30% y algo más para determinados productos, pero Massa lo rechaza de plano. Tambien reclama una reducción del déficit fiscal primario al 1,6% del PIB, contra el 1,9% del acuerdo vigente. El Gobierno se resiste a ese recorte en plena campaña electoral.

Massa pretende que el FMI convalide un aumento del déficit fiscal por la sequía que le quitó 20 mil millones de dólares al comercio nacional, propone alternativas a la devaluación y no descarta una baja de retenciones. El Ministerio de Economía confía en el apoyo político de los Estados Unidos y China dentro del staff del FMI, aunque países como Holanda y Japón mantienen una postura dura con nuestro país.

La primera señal de Massa fue el anuncio del pago de U$S 2.700 millones que vencían a fin de mes, con Derechos Especiales de Giro (DEGs) y con yuanes para evitar el uso de dólares de las reservas del Banco Central (BCRA). En medio de estas gestiones, Massa deberá hacer campaña.

El FMI quiere darle un acuerdo suficiente como para evitar una corrida cambiaria o una hiperinflación en la Argentina, pero no quiere entregarle un salvavidas electoral para que el BCRA pueda intervenir en el congelamiento del dólar con fines electoralistas o en un Plan Platita.

Milei ataja penales como en Chacarita

milei arquero.jpg Milei arquero.

Mientras tanto, Milei suma problemas en su armado electoral tras el cierre de listas de candidatos y ataja penales como cuando era arquero en las inferiores de Chacarita Juniors. Matías Cerdá, su candidato a intendente en Vicente López, se bajó de la postulación con fuertes denuncias a Milei de “ser cómplice del kirchnerismo”.

Juan Carlos Blumberg dijo que a Milei lo financia Massa y el referente de Tigre en La Libertad Avanza Martín Uronagüeña, que iba a ir primero en la lista de concejales de Milei, dio un portazo y denunció que la lista de Tigre la armó Massa con el acuerdo de Milei.

“A mí me llamó Malena Galmarini el sábado 24 por la noche antes del cierre de listas para decirme que tenía que poner a Juan José Cervetto en Tigre y no yo iba en la lista. Pero Cervetto es de Massa y yo era le referente de Milei. Lo consulté con Sebastián Pareja y me dijo que era un acuerdo entre Massa y Milei”, dijo Uronagüeña a su equipo de ahora ex libertarios. “Que digan lo que se les cante el traste”, contestó Milei a sus militantes.

Tigre, San Isidro y Vicente Lopez, en conflicto con Milei

Matías Cerdá, del Partido Demócrata, bajó su candidatura y también la lista de concejales. "Javier Milei decidió ser cómplice del kirchnerismo. Por eso, decidimos no participar en estas elecciones y retiramos nuestra lista en Vicente López", dijo Cerdá en un comunicado.

Blumberg también dijo en un acto en San Isidro: "Y fíjense que muchos candidatos de la lista de Milei son de Massa... Esta es la realidad, hicieron un trabajo estratégico y nos cogieron a todos". Milei aseguró entre sus íntimos que no le va a salir a contestar a “tantos pelotudos despechados”.

En la intimidad de su equipo acusan a Blumberg de “haber pedido ser candidato a gobernador, pese a que tiene 80 años y no puede moverse”. Señalan que “todos repiten el mismo discurso de Carlos Maslatón y lo adaptan”. “Dicen las mismas pelotudeces y yo no les voy a salir a contestar. Los despechados siempre putean y yo no puedo contestarle a cada uno sus mentiras”, dice Milei en los encuentros con su equipo más íntimo de la campaña.

"Macri me dijo que esto siempre es así", dijo Milei a los suyos

Mauricio Macri nueva.jpg

“Hay 500 que quieren ser primero en la lista y se matan para estar, yo no sabía que esto era así. Pero hablé con Mauricio Macri y me dijo que siempre es así en todos lados”, señaló Milei, según confío uno de sus máximos allegados a A24.com.

“Lo de Blumberg es una vergüenza, vino a exigir que se le de la gobernación de Buenos Aires o el primer candidato a diputado nacional. Como no se le concedió su pretensión, salió a tirar mierda. Levantó las mentiras de Maslatón”, dijo Milei entre su grupo más íntimo, según supo A24.com.

En Entre Ríos, renunciaron dos candidatos a diputado nacionales de Milei, en la provincia de Buenos Aires renunció hace dos semanas su candidato a gobernador Guillermo Britos y fue reemplazado por Carolina Píparo. En Neuquén, Milei fue denunciado por el ex candidato a gobernador Carlos Eguía, y en San Juan los candidatos que perdieron el domingo último con menos de 4% de los votos aseguran que Milei los había convalidado y sobre el final de la campaña él les negó el apoyo oficial cuando sabía que iban a perder. Los militantes libertarios aseguran que habrá más episodios.