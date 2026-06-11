Racing tiene nuevo DT: se confirmó quién es el reemplazante de Gustavo Costas

Cuál fue el último equipo de Juan Pablo Vojvoda antes de llegar a Racing

El nuevo director técnico académico viene con rodaje internacional reciente en el exigente mercado brasileño. Juan Pablo Vojvoda tuvo su último paso por el Santos de Brasil, club del cual se marchó en marzo de este año. Con este acuerdo en Avellaneda, el entrenador concreta su regreso formal al fútbol argentino, donde cuenta con un amplio recorrido tras haber dirigido previamente a Newell's Old Boys, Defensa y Justicia, Talleres de Córdoba y Huracán, que había sido su último equipo en el país en el año 2019.

Qué particularidad tiene el historial de Vojvoda contra Racing

La llegada del flamante conductor táctico arrastra una curiosidad estadística muy llamativa de sus comienzos en el banco de suplentes. El debut de Juan Pablo Vojvoda como director técnico interino de Newell's fue justamente con un triunfo aplastante por 5-0 ante Racing. Aquel partido se disputó el 17 de febrero de 2016 en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, marcando de forma particular su primer antecedente contra el club que hoy le confía su proyecto futbolístico para suceder a Costas.