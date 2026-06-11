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Racing tiene nuevo DT: se confirmó quién es el reemplazante de Gustavo Costas

La dirigencia liderada por Diego Milito abrochó la llegada del nuevo director técnico de la Academia tras la salida de Costas. Firmará un contrato por un año y ya planifica la próxima pretemporada.

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Racing tiene nuevo DT: se confirmó quién es el reemplazante de Gustavo Costas

La búsqueda de director técnico llegó a su fin en Avellaneda. Tras varias reuniones y negociaciones contra reloj, la dirigencia de Racing Club que encabeza Diego Milito llegó a un acuerdo con Juan Pablo Vojvoda, quien se convertirá en el reemplazante de Gustavo Costas en el cargo. El flamante entrenador, que viene de tener su última experiencia en el fútbol del exterior, estampará la firma en un contrato por un año con la institución de Avellaneda y ya planifica los trabajos de cara a la próxima pretemporada del primer equipo.

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(Heuler Andrey/Getty Images)

El arribo del nuevo conductor táctico se produce luego de un semestre para el olvido en la Academia, en el que quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y en los cuartos de final del Torneo Apertura. Ante este panorama deportivo adverso, Diego Milito tomó la determinación de despedir a Costas de la conducción del plantel profesional, una decisión que provocó una fuerte reacción de los hinchas. En aquella oportunidad, el manager y directivo académico había argumentado en conferencia de prensa que "el plantel necesita un cambio de aire".

Quién fue la primera opción de Diego Milito para dirigir a Racing

Antes de avanzar de forma definitiva por Vojvoda, la dirigencia de la Academia tenía un apuntado prioritario para el banco de suplentes. Nicolás Diez había sido la primera opción de la dirigencia que lidera Diego Milito. Sin embargo, las marcadas dificultades institucionales para poder sacarlo de Argentinos Juniors obligaron a los directivos de Racing a desestimar esa alternativa y a buscar de inmediato otras opciones en el mercado de pases de entrenadores.

Cuál fue el último equipo de Juan Pablo Vojvoda antes de llegar a Racing

El nuevo director técnico académico viene con rodaje internacional reciente en el exigente mercado brasileño. Juan Pablo Vojvoda tuvo su último paso por el Santos de Brasil, club del cual se marchó en marzo de este año. Con este acuerdo en Avellaneda, el entrenador concreta su regreso formal al fútbol argentino, donde cuenta con un amplio recorrido tras haber dirigido previamente a Newell's Old Boys, Defensa y Justicia, Talleres de Córdoba y Huracán, que había sido su último equipo en el país en el año 2019.

Qué particularidad tiene el historial de Vojvoda contra Racing

La llegada del flamante conductor táctico arrastra una curiosidad estadística muy llamativa de sus comienzos en el banco de suplentes. El debut de Juan Pablo Vojvoda como director técnico interino de Newell's fue justamente con un triunfo aplastante por 5-0 ante Racing. Aquel partido se disputó el 17 de febrero de 2016 en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, marcando de forma particular su primer antecedente contra el club que hoy le confía su proyecto futbolístico para suceder a Costas.

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