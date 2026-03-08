El Gobierno enviará 200 pliegos de jueces vacantes para que los apruebe el Senado

En ese marco, también se solicitará al Registro Nacional de Reincidencia la actualización de los antecedentes penales de los candidatos ternados, como parte de la revisión administrativa previa al envío de los pliegos.

MAHIQUES

El avance de estas designaciones busca cubrir vacantes en distintos tribunales y organismos del sistema judicial, un proceso que requiere posteriormente el acuerdo del Senado para que los nombramientos queden formalmente confirmados.

En 2023, tras asumir su gestión, Milei retiró del Senado todos los pliegos que habían sido enviados por el expresidente Alberto Fernández para evaluar los nombres, pero no envió nuevas propuestas. Esto generó el agravamiento de una situación que ya existía en la Justicia que es la falta de coberturas de vacantes. En la actualidad, 364 de los 1.002 cargos de jueces federales y nacionales están vacantes.

De esas 364 vacantes, 203 están en manos del Ejecutivo y las otras se encuentran en trámite ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. La situación genera sobrecarga de trabajo en los tribunales, retrasos en las resoluciones y mayor utilización de subrogancias.

Además de los juzgados federales y nacionales, el sistema judicial también enfrenta otras posiciones clave sin cubrir, como la Procuración General de la Nación y dos vacantes en la Corte Suprema. Aunque, según declaró Mahiques en sus primeras horas como ministro, estos asuntos no son una prioridad por el momento.

La asunción de Mahiques como ministro de Justicia

El jueves pasado, el presidente Javier Milei le tomó juramento a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia en la Casa Rosada, luego de la renuncia de Mariano Cúneo Libarona.

La ceremonia se realizó en el Salón Blanco y contó con la presencia de integrantes del Gabinete nacional y familiares del flamante funcionario. El acto fue breve y marcó el inicio formal de la gestión de Mahiques al frente de la cartera.

Entre los asistentes también estuvo Cúneo Libarona, quien protagonizó uno de los momentos del encuentro al abrazarse con el Presidente y con su sucesor tras la jura.