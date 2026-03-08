En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Justicia
Gobierno
Ministerio de Justicia

El Gobierno enviará 200 pliegos de jueces vacantes para que los apruebe el Senado

El Ministerio de Justicia anunció que iniciará la revisión de requisitos para avanzar con las designaciones. También se actualizarán los antecedentes de los candidatos propuestos.

El Gobierno enviará 200 pliegos de jueces vacantes para que los apruebe el Senado

El Gobierno enviará 200 pliegos de jueces vacantes para que los apruebe el Senado
Leé también Los cambios de Mahiques en el Ministerio de Justicia que modificaron el equilibrio de poder
El Gobierno avanza con la transición en el Ministerio de Justicia (Foto: Casa Rosada).

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la cartera informó que comenzará el proceso de verificación y actualización de los requisitos establecidos en el Decreto 588/2003, paso necesario para habilitar el envío formal de los pliegos al Congreso.

comunicado

Según detalló el ministerio, el procedimiento alcanzará a las 200 vacantes de jueces, 72 de defensores y 65 de fiscales que actualmente se encuentran pendientes dentro del ámbito del Poder Ejecutivo.

“El objetivo es habilitarlas para continuar con el procedimiento de selección y el envío del pliego que disponga el Presidente de la Nación”, señalaron desde la cartera.

En ese marco, también se solicitará al Registro Nacional de Reincidencia la actualización de los antecedentes penales de los candidatos ternados, como parte de la revisión administrativa previa al envío de los pliegos.

MAHIQUES

El avance de estas designaciones busca cubrir vacantes en distintos tribunales y organismos del sistema judicial, un proceso que requiere posteriormente el acuerdo del Senado para que los nombramientos queden formalmente confirmados.

En 2023, tras asumir su gestión, Milei retiró del Senado todos los pliegos que habían sido enviados por el expresidente Alberto Fernández para evaluar los nombres, pero no envió nuevas propuestas. Esto generó el agravamiento de una situación que ya existía en la Justicia que es la falta de coberturas de vacantes. En la actualidad, 364 de los 1.002 cargos de jueces federales y nacionales están vacantes.

De esas 364 vacantes, 203 están en manos del Ejecutivo y las otras se encuentran en trámite ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. La situación genera sobrecarga de trabajo en los tribunales, retrasos en las resoluciones y mayor utilización de subrogancias.

Además de los juzgados federales y nacionales, el sistema judicial también enfrenta otras posiciones clave sin cubrir, como la Procuración General de la Nación y dos vacantes en la Corte Suprema. Aunque, según declaró Mahiques en sus primeras horas como ministro, estos asuntos no son una prioridad por el momento.

La asunción de Mahiques como ministro de Justicia

El jueves pasado, el presidente Javier Milei le tomó juramento a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia en la Casa Rosada, luego de la renuncia de Mariano Cúneo Libarona.

La ceremonia se realizó en el Salón Blanco y contó con la presencia de integrantes del Gabinete nacional y familiares del flamante funcionario. El acto fue breve y marcó el inicio formal de la gestión de Mahiques al frente de la cartera.

Entre los asistentes también estuvo Cúneo Libarona, quien protagonizó uno de los momentos del encuentro al abrazarse con el Presidente y con su sucesor tras la jura.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Justicia Gobierno
Notas relacionadas
Mahiques, en A24: "Pedí la renuncia de funcionarios políticos porque yo llego con mi equipo"
El Gobierno avanza con los veedores en la AFA después de los cambios de Mahiques en la IGJ
Derrumbe en Parque Patricios: la Justicia permitirá a los vecinos ingresar a retirar pertenencias esenciales

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar