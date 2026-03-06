Los cambios de Mahiques en el Ministerio de Justicia que modificaron el equilibro de poder

En el caso de las ternas para jueces y fiscales federales, tal como había anticipado A24.com, Amerio dejó 312 nombres para las ternas que, según confirmaron, "van a ser la base de las propuestas que el nuevo ministro le entregará ahora a Milei".

Sin embargo, las mismas fuentes aclararon que "hoy no están entre las prioridades del presidente Javier Milei cubrir las 2 vacantes de la Corte Suprema", cargos que requieren mayorías de 2/3 en el Congreso.

Tampoco el Gobierno está pensando en ampliar el número de miembros de la Corte, como había trascendido a partir de negociaciones que impulsaban el año pasado con el kirchnerismo y gobernadores, pero que finalmente fracasaron.

Otros de los temas de la transición que enfrentará el ministro Mahiques personalmente será la definición del resto de los cargos y funcionarios del Ministerio que le dejó Cúneo Libarona. Pero de acuerdo con lo que señalan en su entorno, eso lo va a hacer cuando se siente en su despacho en las próximas semanas. "Recién juró y Cúneo Libarona recién le entregó la llaves", dijeron en la Casa Rosada.

Amerio, con nuevo cargo: Milei le ofreció la Procuración del Tesoro

En medio de una vorágine de versiones y desmentidas sobre el destino del exsecretario de Justicia, un hombre clave en el Gobierno, el presidente Javier Milei le ofreció el cargo de Procurador General del Tesoro a Sebastián Amerio, en un gesto de respaldo a Santiago Caputo, de quien dependía el funcionario.

El ofrecimiento se produjo el mismo jueves durante una reunión que Milei mantuvo con Santiago Caputo en Olivos, antes de la jura en la Casa Rosada de Mahiques. La novedad se confirmó horas más tarde tras un encuentro del propio Amerio con Mahiques en el Ministerio de Justicia.

Ahora, falta la oficialización de las designaciones, ya que Mahiques dispuso el cambio de todos los cargos políticos del Ministerio, que incluyen los pedidos de renuncias al actual Procurador del Tesoro.

Durante una entrevista con A24, Mahiques explicó que les pidió la renuncia a todos los cargos políticos del Ministerio porque, dijo, "yo llego con mi equipo".

En tanto, se confirmó que Santiago Viola también asumirá como el representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, en reemplazo de Amerio. "Se trata de una cuestión de usos y costumbres que ese cargo lo ocupe el viceministro de Justicia, que es quien lleva toda la agenda del Ministerio", explicaron a A24.com en la Casa Rosada.

Las salidas incluyen al actual Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, y a otros cuatro organismos: el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), la Oficina Anticorrupción y la Oficina de Bienes Recuperados y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Los cambios en Justicia y el impacto en la interna

Lo cierto es que después de la reunión de Milei con Caputo en Olivos, las diferencias internas entre el asesor y Karina Milei quedaron saldadas en un nuevo esquema de poder que, según describieron en el entorno del Presidente, evoca al llamado "triángulo de hierro".

El triángulo tiene 2 vértices en la línea superior y 1 hacia abajo, inferior. En este último lugar se ubica hoy Santiago Caputo, con los hermanos Javier y Karina Milei en el mismo nivel.

Por eso, explicaron, Caputo sigue alineado, a pesar de haber perdido poder en la cartera de Justicia a manos de los primos Menem que se referencian en Karina Milei, y propusieron a Mahiques para reemplazar a Cúneo Libarona.