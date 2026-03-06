En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Gobierno
AFA
INVESTIGACIÓN

El Gobierno avanza con los veedores en la AFA después de los cambios de Mahiques en la IGJ

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, habilitó la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino en el marco de la investigación de la IGJ sobre los estados contables de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

El Gobierno avanza con los veedores en la AFA después de los cambios de Mahiques en la IGJ

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, resolvió avanzar con la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el marco de la investigación administrativa que la Inspección General de Justicia (IGJ) abrió sobre la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia.

Leé también Sandra Pettovello: "Técnicamente, no existen los planes sociales"
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello hizo un balance de su gestión (Foto: archivo).

La medida llega poco después de que Mahiques asumiera al frente del Ministerio tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona. El expediente en cuestión busca revisar la situación institucional y financiera de la AFA, en especial los estados contables correspondientes al ejercicio 2025.

mahiques

La IGJ había solicitado formalmente la presencia de veedores con el objetivo de auditar esa documentación y analizar distintos movimientos económicos de la asociación.


La investigación en la AFA

Los funcionarios designados podrán acceder a registros contables y administrativos de la entidad, así como a información sobre operaciones con empresas del país y del exterior. También se revisarán movimientos financieros vinculados con la Universidad de la AFA (UNAFA) y con convenios firmados por la institución.

La investigación se originó luego de que la AFA no presentara en los plazos previstos el balance financiero del último ejercicio. En la IGJ sostienen que durante los últimos meses la organización entregó parte de la documentación requerida, aunque remarcan que aún no se completó la presentación del balance correspondiente a 2025.

En ese contexto, el organismo considera que la presencia de veedores permitirá verificar los datos faltantes y analizar el origen y destino de los recursos administrados por la asociación, incluidos los ingresos y egresos vinculados con las selecciones nacionales y distintos contratos comerciales.

La salida de Vítolo

En paralelo, el nuevo ministro inició una reorganización interna en su cartera y pidió la renuncia de varios titulares de organismos bajo su órbita, entre ellos el responsable de la IGJ, Daniel Vítolo, y autoridades de otras áreas de control administrativo, como la Unidad de Información Financiera (UIF).

La salida de Vítolo se produjo mientras avanzaba la disputa administrativa entre el Gobierno y la conducción de la AFA. El exinspector general había impulsado el pedido para que se habilitara la presencia de veedores dentro de la institución.

La entidad del fútbol argentino rechazó esa posibilidad y sostuvo en un comunicado que no aceptará una veeduría que considera “ilegítima”, al afirmar que se basa en hechos “falsos o tergiversados” y responde a una finalidad política ajena a la ley.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Gobierno AFA
Notas relacionadas
El Gobierno inició sumarios contra la UTA y La Fraternidad por adherirse al paro general de la CGT
El Gobierno extendió la conciliación obligatoria en Fate tras el fracaso de la nueva negociación
El Gobierno se reunió con los gremios docentes y les reiteró que la negociación salarial es "competencia de las provincias"

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar