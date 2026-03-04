Javier Milei le toma juramento a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia en la Casa Rosada

Mahiques

Mahiques también utilizó las redes sociales para expresarse tras su designación. "Agradezco al presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad", manifestó.

Además, consideró que el "liderazgo" del mandatario "ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible". "Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley", expuso.

También envió su agradecimiento a Karina Milei por su "apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno". A la vez, elogió el trabajo de Mariano Cúneo Libarona al frente de la cartera en la que asumirá. Del ministro saliente, destacó que "se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza".

"La Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual", ponderó y destacó que asume la "función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República".