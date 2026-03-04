En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Ministro
EN EL SALÓN BLANCO

Javier Milei le toma juramento a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia en la Casa Rosada

Javier Milei pondrá en funciones este jueves a Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia en la Casa Rosada. El flamante funcionario ya mantuvo reuniones con Karina Milei y Manuel Adorni.

Javier Milei le toma juramento a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia en la Casa Rosada
Leé también Juan Bautista Mahiques fue reelecto como presidente de la Asociación Internacional de Fiscales
juan bautista mahiques fue reelecto como presidente de la asociacion internacional de fiscales

Horas después de que se oficializara su designación al frente del Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques se presentó este miércoles en Balcarce 50 para mantener una reunión con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Durante el encuentro repasaron los lineamientos de la gestión que iniciará en los próximos días.

Hoy recibí al doctor Juan Bautista Mahiques, flamante Ministro de Justicia de la Nación, con quien compartimos detalles de la nueva etapa que comienza. Fin”, escribió Adorni tras la reunión.

n simultáneo, el designado secretario de Justicia, Santiago Viola, se presentó también en Balcarce 50, donde mantuvo una reunión con Karina Milei y con su secretario Eduardo Menem, conocido como “Lule”. Ambos fueron claves en su desembarco en el cargo, en reemplazo de Sebastián Amerio.

Mahiques

Mahiques también utilizó las redes sociales para expresarse tras su designación. "Agradezco al presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad", manifestó.

Además, consideró que el "liderazgo" del mandatario "ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible". "Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley", expuso.

También envió su agradecimiento a Karina Milei por su "apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno". A la vez, elogió el trabajo de Mariano Cúneo Libarona al frente de la cartera en la que asumirá. Del ministro saliente, destacó que "se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza".

"La Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual", ponderó y destacó que asume la "función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República".

