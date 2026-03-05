Mahiques en exclusivo con A24: "Pedí la renuncia de los funcionarios políticos porque yo llego con mi equipo"

"Yo estoy acá porque realmente me gusta lo que hago", comentó sobre su profesión y analizó que "hay un reclamo, del cual todos somos conscientes, que es la lejanía de la Justicia con la sociedad, es un objetivo que tenemos que lograr".

"El presidente es claro. Es una deuda que hay que saldar", planteó al respecto y consideró que la "mayoría de los magistrados son personas idóneas" y "probas". "Hay que cubrir el 37% de las vacancias que existen en el Poder Judicial", sostuvo y planteó que "un paso previo antes de estudiar cada una de las ternas, y actualizarlas y ya di la instrucción para que empecemos a hacerlo el lunes".

Los cargos en la Corte y en el resto de la Justicia

Respecto al funcionamiento de la Corte, Mahiques señaló que "las estadísticas lo muestran, la Corte está sacando una cantidad de fallos que no sacaba con más miembros" y por eso, sostuvo que, "está dando respuestas a la sociedad" aunque reconoció que "hay que completar" los miembros que le faltan para llegar a cinco ministros.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno avance en el Congreso con el nombramiento de los dos jueces supremo al estar cerca de los dos tercios, planteó "indudablemente el Gobierno está más cerca" aunque confió que "no es una prioridad" del Gobierno.

"Completar la Corte de Suprema hoy, no es una prioridad", insistió y afirmó que apuntará a "completar los juzgados inferiores".

Su relación supuesta relación con las autoridades de la AFA

Mahiques confió que conoce al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesorero de la entidad deportiva, Pablo Toviggino y relató que el acercamiento con dirigentes del fútbol argentino tuvo lugar cuando en un cargo anterior creó la "Fiscalía de Espectáculos Masivos para tratar de investigar toda la violencia que se estaba generando en los estadios de fútbol".

"Conozco socialmente a todos", reconoció pero afirmó que "no soy amigo de ninguna de las personas que se dicen", en relación a su supuesta cercanía con Tapia y Toviggino.

Además, señaló que el expediente con el pedido de la IGJ para que el ministro designe a dos veedores en la AFA "está activado" y adelantó que "después del fin de semana" evaluará cuándo estén las "condiciones de mandar a los veedores a que hagan su trabajo". "No tengo por qué oponerme en principio", señaló.

La palabra del secretario de Justicia

Mahiques estuvo acompañado por quien será su vice, Santiago Viola, quien todavía no asumió formalmente el cargo de Secretario de Justicia. "Mi idea y mi función fundamental es acompañar al ministro en todo lo que necesite", expresó Viola.

"Cuento con un gran jefe, primero "El Jefe" y el ministro también", bromeó en alusión a Mahiques y a la presidenta de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei, a quien le dicen "El Jefe". Además, compartió que siente "la tranquilidad de poder estar con un amigo" en la conducción de la cartera de Justicia.

"Seguir la orden del presidente de desburocratizar y de hacerle más fácil al ida a la gente", le confió a Feinmann sobre los objetivos que buscará llevar adelante en su gestión.