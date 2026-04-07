El Gobierno de Javier Milei ratificó su alianza con Estados Unidos en medio de la advertencia de Donald Trump a Irán

TRump y su anuncio

El republicano incluso sostuvo que Washington cuenta con un plan para arrasar con la infraestructura energética y de transporte iraní en cuestión de horas. “Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”, señaló en redes sociales.

“Tenemos un plan, gracias al poder de nuestras Fuerzas Armadas, por el cual cada puente en Irán sería arrasado para las 12 de la noche de este martes, un plan en el que cada central eléctrica de Irán quedaría fuera de servicio, ardiendo, explotando y sin posibilidad de volver a ser utilizada jamás. Me refiero a una demolición total para las 12 en punto; y esto ocurriría en el transcurso de cuatro horas, si así lo quisiéramos. No deseamos que eso suceda", adelantó.

La decisión del Gobierno argentino contra Irán

En paralelo a esa escalada, el Gobierno argentino ya había dado señales concretas de acercamiento a sus principales aliados internacionales, entre ellos Estados Unidos e Israel. En ese marco, el Ejecutivo resolvió declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica, una fuerza que responde directamente al liderazgo político iraní y tiene un rol central en la estructura de poder del país.

Tras esa decisión, y luego de la reacción del Gobierno iraní, la administración de Milei avanzó con otra medida diplomática: declarar persona no grata al encargado de negocios de la embajada de Irán en Buenos Aires, a quien se le otorgó un plazo de 48 horas para abandonar el país. La decisión fue interpretada como un paso adicional en el endurecimiento de la postura argentina frente a Teherán.

En ese contexto, desde la Casa Rosada analizan avanzar hacia una ruptura formal de las relaciones diplomáticas con el régimen iraní, mientras refuerzan el vínculo político con Washington.