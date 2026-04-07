El Gobierno de Javier Milei ratificó su alianza con Estados Unidos en medio de la advertencia de Donald Trump a Irán
El canciller Pablo Quirno reafirmó la “alianza estratégica” con Washington durante un evento del Atlantic Council. La definición llega mientras crece la tensión con Irán por el estrecho de Ormuz y tras las medidas diplomáticas del Ejecutivo contra la Guardia Revolucionaria Islámica.
La postura argentina fue expresada este martes por el canciller Pablo Quirno durante su exposición ante el Atlantic Council, una organización dedicada a promover la cooperación de Estados Unidos con sus aliados. Allí, el funcionario destacó que la relación bilateral “se apoya en coincidencias políticas, valores y en una complementariedad económica cada vez más relevante”, y sostuvo que ese vínculo constituye uno de los ejes de la política exterior del Gobierno.
La advertencia de Trump
La ratificación del alineamiento con Estados Unidos se produce en un contexto de creciente tensión internacional, luego de que Trump amenazara con una ofensiva militar contra Irán si el país no accede a liberar el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el transporte mundial de petróleo y gas. El exmandatario advirtió que, de no haber cambios, la Casa Blanca podría ordenar ataques contra infraestructura estratégica iraní, como centrales eléctricas y puentes, y alertó con "destruir al país entero".
El republicano incluso sostuvo que Washington cuenta con un plan para arrasar con la infraestructura energética y de transporte iraní en cuestión de horas. “Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”, señaló en redes sociales.
“Tenemos un plan, gracias al poder de nuestras Fuerzas Armadas, por el cual cada puente en Irán sería arrasado para las 12 de la noche de este martes, un plan en el que cada central eléctrica de Irán quedaría fuera de servicio, ardiendo, explotando y sin posibilidad de volver a ser utilizada jamás. Me refiero a una demolición total para las 12 en punto; y esto ocurriría en el transcurso de cuatro horas, si así lo quisiéramos. No deseamos que eso suceda", adelantó.
La decisión del Gobierno argentino contra Irán
En paralelo a esa escalada, el Gobierno argentino ya había dado señales concretas de acercamiento a sus principales aliados internacionales, entre ellos Estados Unidos e Israel. En ese marco, el Ejecutivo resolvió declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica, una fuerza que responde directamente al liderazgo político iraní y tiene un rol central en la estructura de poder del país.
Tras esa decisión, y luego de la reacción del Gobierno iraní, la administración de Milei avanzó con otra medida diplomática: declarar persona no grata al encargado de negocios de la embajada de Irán en Buenos Aires, a quien se le otorgó un plazo de 48 horas para abandonar el país. La decisión fue interpretada como un paso adicional en el endurecimiento de la postura argentina frente a Teherán.
En ese contexto, desde la Casa Rosada analizan avanzar hacia una ruptura formal de las relaciones diplomáticas con el régimen iraní, mientras refuerzan el vínculo político con Washington.