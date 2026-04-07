Se acaba el tiempo para Trump e Irán, ¿qué puede pasar en Medio Oriente si no hay acuerdo?

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Trump: "Si queremos, en 4 horas podemos terminar con el país"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobló la presión sobre Irán y aseguró que la propuesta de alto el fuego impulsada por mediadores “es un paso importante”, pero “no es lo suficientemente buena” para detener una eventual nueva ofensiva militar.

La advertencia llega mientras se acerca el plazo fijado por la Casa Blanca: Irán deberá reabrir el estrecho de Ormuz antes de las 20 del martes (hora del Este de EE.UU.) o, según Trump, enfrentará “las consecuencias”.

Desde Teherán, sin embargo, rechazaron cualquier propuesta de cese del fuego que no incluya un fin total de las hostilidades, lo que mantiene trabadas las negociaciones diplomáticas encabezadas por Pakistán y otros países de la región.

Trump fue todavía más lejos al amenazar con una ofensiva masiva contra infraestructura civil iraní, incluidos puentes, centrales eléctricas y otras instalaciones clave, si no hay acuerdo antes del vencimiento del ultimátum.

“Tenemos un plan para que cada puente en Irán sea destruido antes de mañana a la medianoche, para que cada planta eléctrica quede fuera de servicio, ardiendo, explotando y sin volver a usarse”, dijo el mandatario ante periodistas en la Casa Blanca. “Me refiero a una demolición completa”, remarcó.

Aun así, persisten dudas sobre si Trump cumplirá esta vez su amenaza. En las últimas semanas, el mandatario ya había postergado otros plazos autoimpuestos, por lo que diplomáticos de distintos países siguen preguntándose si buscará una nueva salida negociada o si avanzará hacia una escalada de enormes proporciones.

La Casa Blanca evitó dar detalles sobre las propuestas en discusión y se limitó a señalar que Trump “evalúa sus opciones”.

explosión de un puente "No quedará ningún punete en pie, ninguna central de energía, ni nada", amenaza Trump a Irán. (foto: Gentileza ABC)

Qué puede hacer Trump

Sin acuerdo y con el reloj en marcha, crece el temor a una escalada mayor entre Irán y Estados Unidos. La guerra en Medio Oriente entró este martes en una nueva fase de máxima tensión, con Irán e Israel lanzando nuevos ataques cruzados y sin señales de un avance diplomático que permita frenar la escalada antes del ultimátum fijado por Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos le dio plazo a Teherán hasta las 20 de este martes, hora del Este, para que reabra por completo el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el transporte mundial de petróleo y gas. Si no lo hace, Trump amenazó con ordenar una ofensiva devastadora contra infraestructura civil iraní, incluidos puentes y centrales eléctricas.

Mientras se acerca la hora límite, el conflicto no se detiene. El Ejército israelí informó este martes una nueva ola de bombardeos sobre infraestructura gubernamental iraní y advirtió a la población que evite viajar en tren hasta las 21, hora local.

Irán, por su parte, volvió a apuntar contra infraestructura energética en países del Golfo aliados de Washington. Arabia Saudita informó que restos de un misil interceptado cayeron cerca de instalaciones energéticas en el este del país, mientras que Emiratos Árabes Unidos denunció el lanzamiento de misiles y drones desde territorio iraní.

En este contexto, Trump volvió a endurecer su discurso. El lunes dijo que, si Irán no cede, “cada puente” del país será “arrasado” y “cada planta eléctrica” quedará fuera de servicio antes de la medianoche.

Dentro de Irán, el temor a un ataque mayor ya se siente en la vida cotidiana. La amenaza estadounidense también encendió alarmas legales e internacionales. Expertos en derecho internacional advirtieron que atacar infraestructura civil podría constituir un crimen de guerra. En respuesta, el vocero militar iraní Ebrahim Zolfaghari advirtió que, si eso ocurre, la represalia será “aplastante y extensa”.

Las negociaciones siguen abiertas, mediadas por Pakistán y otros actores regionales, pero por ahora no hubo acuerdo. Irán habría propuesto un plan de 10 puntos para poner fin a la guerra, aunque insiste en que cualquier salida debe incluir el cese total de los ataques de Estados Unidos e Israel.

Con el plazo a punto de vencerse, la región queda al borde de una escalada de consecuencias imprevisibles.