Ángel de Brito sacó a la luz la frase con la que Andrea del Boca renunció a Gran Hermano

Por qué se fue Andrea del Boca de Gran Hermano

En Bondi Live, Santiago Riva Roy dio detalles que van más allá de lo que se vio en pantalla sobre la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), luego de la caída que la obligó a abandonar la competencia.

Según explicó el periodista, la decisión de no regresar no estaría vinculada únicamente al accidente: "No vuelve, está harta de todo. Ojo que esto abre una puerta: no es solo la caída. Del Boca está del orto hablando con su círculo y dice: 'Estoy harta de todo, no quiero volver'. Ese es el textual".

En ese mismo contexto, comenzaron a tomar fuerza versiones sobre el difícil clima dentro de la casa. Pepe Ochoa aportó su visión y remarcó: "Lo que yo sí sé que estar en Gran hermano es complicado y es complejo y que el grupo de Sol, Cinzia, etcétera, le hacía la vida imposible a Andrea para que no duerma".

De esta manera, el panorama que se empieza a reconstruir combina tanto el golpe físico como un desgaste emocional sostenido, factores que habrían pesado a la hora de tomar la decisión final.

Su salida no solo impacta en lo humano, sino también en el desarrollo del juego, ya que deja un vacío importante y abre interrogantes sobre cómo seguirá la dinámica sin una de las figuras más fuertes de esta edición.