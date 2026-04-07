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La última antes de irse

Ángel de Brito sacó a la luz la frase con la que Andrea del Boca renunció a Gran Hermano

Andrea del Boca dejó Gran Hermano tras un fuerte accidente y Ángel de Brito reveló cómo habría tomado la decisión de abandonar la casa, comunicándoselo a la producción.

7 abr 2026, 18:27
Ángel de Brito sacó a la luz la frase con la que Andrea del Boca renunció a Gran Hermano
Ángel de Brito sacó a la luz la frase con la que Andrea del Boca renunció a Gran Hermano

Ángel de Brito sacó a la luz la frase con la que Andrea del Boca renunció a Gran Hermano

La inesperada salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó a los seguidores del reality completamente conmocionados. La actriz tuvo que abandonar la competencia de manera obligada luego de sufrir un accidente dentro de la casa durante la jornada del lunes 6 de abril.

Tras el incidente, la producción actuó con rapidez y la trasladó a un centro de salud, donde fue sometida a distintos estudios para evaluar su estado. Entre ellos, una tomografía facial y una radiografía de tórax, cuyos resultados fueron determinantes para la decisión final.

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“Basta para mí”, fue lo que dijo en voz alta, según deslizó Ángel de Brito en sus redes y en su ciclo de streaming. Cabe recordar que la protagonista de Celeste siempre Celeste ya había atravesado días complicados antes de este último accidente. En ese período, había sido internada por un pico de presión y un cuadro de colon irritable, al que se sumaron una fuerte gripe y un golpe sufrido durante una de las pruebas semanales.

Andrea del Boca se fue

De esta manera, la salida de Andrea marca uno de los momentos más inesperados del reality, no solo por el accidente que la obligó a irse, sino también por el fuerte impacto emocional que generó dentro y fuera de la casa.

Por qué se fue Andrea del Boca de Gran Hermano

En Bondi Live, Santiago Riva Roy dio detalles que van más allá de lo que se vio en pantalla sobre la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), luego de la caída que la obligó a abandonar la competencia.

Según explicó el periodista, la decisión de no regresar no estaría vinculada únicamente al accidente: "No vuelve, está harta de todo. Ojo que esto abre una puerta: no es solo la caída. Del Boca está del orto hablando con su círculo y dice: 'Estoy harta de todo, no quiero volver'. Ese es el textual".

En ese mismo contexto, comenzaron a tomar fuerza versiones sobre el difícil clima dentro de la casa. Pepe Ochoa aportó su visión y remarcó: "Lo que yo sí sé que estar en Gran hermano es complicado y es complejo y que el grupo de Sol, Cinzia, etcétera, le hacía la vida imposible a Andrea para que no duerma".

De esta manera, el panorama que se empieza a reconstruir combina tanto el golpe físico como un desgaste emocional sostenido, factores que habrían pesado a la hora de tomar la decisión final.

Su salida no solo impacta en lo humano, sino también en el desarrollo del juego, ya que deja un vacío importante y abre interrogantes sobre cómo seguirá la dinámica sin una de las figuras más fuertes de esta edición.

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