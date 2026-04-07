Santilli retomó la ronda de negociaciones con gobernadores a horas de la sesión por la ley de Glaciares

Diego Santilli negocia contra reloj el apoyo de gobernadores a horas del debate en Diputados de la ley de Glaciares. Foto: Archivo.
El Gobierno volverá a poner este miércoles toda la carne al asador en busca de los votos de aliados que le garanticen a Javier Milei la sanción de la modificación a la Ley de Glaciares, que el Presidente y el equipo económico consideran fundamental para mostrar avances en la llegada de inversiones extranjeras en minería, pero también mostrar gobernabilidad en medio de los escándalos por las causas en las que es investigado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
En ese marco, contra reloj, el ministro del Interior, Diego Santilli, retomó las negociaciones con gobernadores de provincias mineras, en una agenda cargada de acuerdos entre nación y provincias, que comenzó el lunes con las visitas a la Casa Rosada de los gobernadores Claudio Poggi de San Luis y de Juan Pablo Valdés de Corrientes, y continuará este miércoles a la mañana con el mandatario de Jujuy, Carlos Sadir.
La nueva cumbre prevista horas antes de la sesión convocada para las 15 en Diputados, tendrá lugar en el despacho de Santilli.
Será después de que los gobernadores de la ruta del cobre, Raúl Jalil de Catamarca y Marcelo Orrego de San Juan, participaron por zoom como invitados especiales en el plenario de comisiones de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Diputados este martes, sumándose así a las disertaciones en favor del proyecto realizadas por funcionarios del Gobierno nacional.
El gobierno espera conseguir los votos para llegar a la sesión con un dictamen favorable a la ley que ya tiene media sanción del Senado, y poder votarla este miércoles en el recinto de Diputados.
El debate se da en un marco de fuerte tensión con la oposición, después de las audiencias públicas de las que participaron cientos de ciudadanos.
Mientras tanto, Santilli terminaba la nueva ronda de gobernadores con la firma de acuerdos de financiamiento, restitución de deudas, entre otros temas con los que a cambio el Gobierno espera recibir el apoyo de los diputados que responden a esas provincias para blindar la ley de glaciares en un debate que asoma tenso y extenso.
Por su parte, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se sumaba este martes a la estrategia de acercamiento a las provincias, firmando un acuerdo con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para saldar parte de la deuda previsional del Estado nacional con la provincia por unos 120 mil millones de pesos a cuenta del déficit de la caja previsional provincial que el gobierno nacional pagará en 12 cuotas mensuales desde mayo.
El tenso debate de la ley de Glaciares en Diputados
La sesión de este miércoles fue precedida por una extensa reunión de las comisiones de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Minería, en la que diputados de la oposición pidieron excluir por "conflicto de intereses" al secretario de Minería, Luis Lucero, del debate, por su pasado ligado al asesoramiento de empresas mineras.
Sin embargo, Lucero participó el debate en comisiones y denunció una "campaña del miedo" contra la Ley de Glaciares: "Decirnos que por esta ley los argentinos nos vamos a quedar sin agua es una mentira", dijo luego de recibir una denuncia penal por supuesto conflicto de intereses.
Por su parte, el subsecretario de Ambiente, Fernando Brown, negó entre otras cosas que "estemos en un cambio climático que lleve a la desertificación".