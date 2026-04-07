En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Casa Rosada
Glaciares
Casa Rosada

Santilli retomó la ronda de negociaciones con gobernadores a horas de la sesión por la ley de Glaciares

El ministro del Interior busca contra reloj apoyo de gobernadores. Visitas en Casa Rosada y firma histórica de un acuerdo por deuda con Santa Fe.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Diego Santilli negocia contra reloj el apoyo de gobernadores a horas del debate en Diputados de la ley de Glaciares. Foto: Archivo.

Diego Santilli negocia contra reloj el apoyo de gobernadores a horas del debate en Diputados de la ley de Glaciares. Foto: Archivo.

El Gobierno volverá a poner este miércoles toda la carne al asador en busca de los votos de aliados que le garanticen a Javier Milei la sanción de la modificación a la Ley de Glaciares, que el Presidente y el equipo económico consideran fundamental para mostrar avances en la llegada de inversiones extranjeras en minería, pero también mostrar gobernabilidad en medio de los escándalos por las causas en las que es investigado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Leé también Javier Milei participó de una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada
Javier Milei participó de una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada. (Foto: Presidencia)

En ese marco, contra reloj, el ministro del Interior, Diego Santilli, retomó las negociaciones con gobernadores de provincias mineras, en una agenda cargada de acuerdos entre nación y provincias, que comenzó el lunes con las visitas a la Casa Rosada de los gobernadores Claudio Poggi de San Luis y de Juan Pablo Valdés de Corrientes, y continuará este miércoles a la mañana con el mandatario de Jujuy, Carlos Sadir.

Diego Santilli recibió en Casa Rosada al gobernadore de Corrientes, Juan Pablo Valdés, horas antes de la votación de la ley de Glaciares en Diputados. Foto Ministerio de Interior.

La nueva cumbre prevista horas antes de la sesión convocada para las 15 en Diputados, tendrá lugar en el despacho de Santilli.

Será después de que los gobernadores de la ruta del cobre, Raúl Jalil de Catamarca y Marcelo Orrego de San Juan, participaron por zoom como invitados especiales en el plenario de comisiones de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Diputados este martes, sumándose así a las disertaciones en favor del proyecto realizadas por funcionarios del Gobierno nacional.

Diego Santilli recibió en Casa Rosada el lunes al goebrnador de San Luis, Claudio Poggi. Foto Ministerio del Interior.

Todos forman parte de las 12 provincias que fueron beneficiadas esta semana a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, para recibir adelantos de coparticipación a una tasa del 15 por ciento para sortear las urgencias financieras locales, en especial en materia de salarios.

El gobierno espera conseguir los votos para llegar a la sesión con un dictamen favorable a la ley que ya tiene media sanción del Senado, y poder votarla este miércoles en el recinto de Diputados.

El debate se da en un marco de fuerte tensión con la oposición, después de las audiencias públicas de las que participaron cientos de ciudadanos.

Mientras tanto, Santilli terminaba la nueva ronda de gobernadores con la firma de acuerdos de financiamiento, restitución de deudas, entre otros temas con los que a cambio el Gobierno espera recibir el apoyo de los diputados que responden a esas provincias para blindar la ley de glaciares en un debate que asoma tenso y extenso.

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fé firmó un acuerdo por deuda previsional de la nación con la ministra Sandra Pettovello. Foto Gobierno de Santa Fe.

Por su parte, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se sumaba este martes a la estrategia de acercamiento a las provincias, firmando un acuerdo con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para saldar parte de la deuda previsional del Estado nacional con la provincia por unos 120 mil millones de pesos a cuenta del déficit de la caja previsional provincial que el gobierno nacional pagará en 12 cuotas mensuales desde mayo.

El tenso debate de la ley de Glaciares en Diputados

Comisión de Recursos Naturales de Diputados, debatía este martes el dictamen de la ley de Glaciares. Foto X

La sesión de este miércoles fue precedida por una extensa reunión de las comisiones de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Minería, en la que diputados de la oposición pidieron excluir por "conflicto de intereses" al secretario de Minería, Luis Lucero, del debate, por su pasado ligado al asesoramiento de empresas mineras.

Sin embargo, Lucero participó el debate en comisiones y denunció una "campaña del miedo" contra la Ley de Glaciares: "Decirnos que por esta ley los argentinos nos vamos a quedar sin agua es una mentira", dijo luego de recibir una denuncia penal por supuesto conflicto de intereses.

Por su parte, el subsecretario de Ambiente, Fernando Brown, negó entre otras cosas que "estemos en un cambio climático que lleve a la desertificación".

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Casa Rosada Glaciares Diego Santilli gobernadores Congreso
Notas relacionadas
Javier Milei recibió a José Antonio Kast en su primer viaje oficial como presidente de Chile
La reacción de Milei ante los créditos millonarios del Banco Nación a funcionarios y políticos aliados
Detrás de escena del acto de Milei a 44 años de Malvinas: abrazo con Adorni y el Gabinete, y aislamiento de Villarruel

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar