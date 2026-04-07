Santilli retomó la ronda de negociaciones con gobernadores a horas de la sesión por la ley de Glaciares

Diego Santilli recibió en Casa Rosada el lunes al goebrnador de San Luis, Claudio Poggi. Foto Ministerio del Interior.

Todos forman parte de las 12 provincias que fueron beneficiadas esta semana a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, para recibir adelantos de coparticipación a una tasa del 15 por ciento para sortear las urgencias financieras locales, en especial en materia de salarios.

El gobierno espera conseguir los votos para llegar a la sesión con un dictamen favorable a la ley que ya tiene media sanción del Senado, y poder votarla este miércoles en el recinto de Diputados.

El debate se da en un marco de fuerte tensión con la oposición, después de las audiencias públicas de las que participaron cientos de ciudadanos.

Mientras tanto, Santilli terminaba la nueva ronda de gobernadores con la firma de acuerdos de financiamiento, restitución de deudas, entre otros temas con los que a cambio el Gobierno espera recibir el apoyo de los diputados que responden a esas provincias para blindar la ley de glaciares en un debate que asoma tenso y extenso.

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fé firmó un acuerdo por deuda previsional de la nación con la ministra Sandra Pettovello. Foto Gobierno de Santa Fe.

Por su parte, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se sumaba este martes a la estrategia de acercamiento a las provincias, firmando un acuerdo con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para saldar parte de la deuda previsional del Estado nacional con la provincia por unos 120 mil millones de pesos a cuenta del déficit de la caja previsional provincial que el gobierno nacional pagará en 12 cuotas mensuales desde mayo.

El tenso debate de la ley de Glaciares en Diputados

Comisión de Recursos Naturales de Diputados, debatía este martes el dictamen de la ley de Glaciares. Foto X

La sesión de este miércoles fue precedida por una extensa reunión de las comisiones de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Minería, en la que diputados de la oposición pidieron excluir por "conflicto de intereses" al secretario de Minería, Luis Lucero, del debate, por su pasado ligado al asesoramiento de empresas mineras.

Sin embargo, Lucero participó el debate en comisiones y denunció una "campaña del miedo" contra la Ley de Glaciares: "Decirnos que por esta ley los argentinos nos vamos a quedar sin agua es una mentira", dijo luego de recibir una denuncia penal por supuesto conflicto de intereses.

Por su parte, el subsecretario de Ambiente, Fernando Brown, negó entre otras cosas que "estemos en un cambio climático que lleve a la desertificación".