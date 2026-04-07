El oficialismo consiguió dictamen para que Diputados trate este miércoles la reforma a la Ley de Glaciares

A la vez, la organización Change.org entregó 67 mil firmas que recolectó como parte de la petición “Defendamos la Ley de Glaciares: el agua de Argentina no se negocia”. El creador de la solicitud, Marcelo Alejandro Corti, realizó la entrega a los diputados Mariela Coletta, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Maximiliano Ferraro, Pablo Farías, Sabrina Selva y Andrea Freites.

Change.com entrega 67 mil firmas De izquierda a derecha los diputados María Inés Zigarán, Mariela Coletta, Marcelo Alejandro Corti, Carolina Basualdo, Maximiliano Ferraro y Pablo Farías. (Foto: prensa Change.com).

Desde Change.org destacaron que la firmas hicieron "sentir la voz de miles de ciudadanos y ciudadanas". También afirmaron que "la movilización ciudadana refleja la creciente preocupación de la sociedad argentina ante el proyecto de modificación de la Ley de Protección de Glaciares (Ley 26.639)", sancionada en 2010.

"Los glaciares representan reservas estratégicas de agua dulce de las que dependen ríos, ecosistemas andinos y el abastecimiento hídrico de millones de personas. Su protección es una responsabilidad del Estado y un compromiso con las generaciones futuras", señalaron.

La polémica

La jornada previa estuvo marcada por la tensión política, ya que fueron invitados únicamente funcionarios del Gobierno nacional y representantes de provincias con desarrollo minero como Catamarca, Jujuy, Mendoza, San Juan y Salta.

El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, criticó la selección de expositores: "Tomaron la decisión de traer solamente a los representantes y gobernadores de provincias cordilleranas con proyectos actuales de desarrollo mineros o futuros proyectos de exploración. Como si el dominio originario establecido en el 124 de la Constitución de los recursos naturales solamente fuera el de las provincias cordilleranas".

Maximiliano Ferraro, titular del bloque de la Coalición Cívica en Diputados..jpg

En la misma línea, Myriam Bregman del Frente de Izquierda cuestionó la presencia del secretario de Minería por presuntos conflictos de interés vinculados a su actividad previa, al pertenecer a un estudio de abogados que asesoraba a empresas mineras.

En la antesala del debate, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) publicó un informe en el que señaló que el 74,1% de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), equivalentes a $20.000 millones, se transfirieron a las provincias tres días antes de la votación en el Senado, que le dio media sanción al proyecto. También advirtieron que entre el 19 y el 20 de marzo, se asignaron otros $47.000 millones en ATN a once provincias.

Las exposiciones a favor de la reforma

Desde el oficialismo y los gobernadores mineros defendieron la reforma. El mandatario de San Juan, Marcelo Orrego, sostuvo que "la minería genera una actividad enorme en generación de empleo directo, indirecto y cadena de proveedores locales. No solo se desarrolla en una provincia, sino que se precisa, por ejemplo, la industria metalmecánica de Córdoba o Santa Fe".

Por su parte, el secretario de Minería, Luis Lucero, sostuvo que existe una campaña del miedo en torno al proyecto y denunció que "ponen fotos del glaciar Perito Moreno que nadie en su sano juicio piensa tocar, para decir que los argentinos nos vamos a quedar sin agua". Según Lucero, "el agua dulce no es un verdadero problema, sino que hay que distribuirla mejor".

"Un glaciar de escombro que no puede tocarse prohíbe el desarrollo de un proyecto minero y deja truncos: 24 mil puestos de trabajo, generación de 1.251 millones de dólares al año a proveedores nacionales y empleados. Regalías e Ingresos Brutos por 125 millones de dólares e impuestos nacionales por 406 millones", agregó.

También se manifestó a favor el subsecretario de Ambiente nacional, Fernando Brom, quien pidió no hacer "una lectura de la Constitución sólo de los artículos que nos convienen" y replicó que "el ambiente sano es mi tarea diaria pero en la cual pueda también desenvolverse la producción". "Esta ley ha paralizado no solamente la producción minera sino también la evaluación y estudio del recurso hídrico", consideró.