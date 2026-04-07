El oficialismo consiguió dictamen para que Diputados trate este miércoles la reforma a la Ley de Glaciares
El plenario de comisiones reunió 37 firmas sobre 66 y habilitó el tratamiento del proyecto impulsado por el Gobierno, que buscará aprobarlo este miércoles. La oposición presentó dictámenes de rechazo y convocó a una marcha al Congreso.
Tras la última jornada de exposiciones con funcionarios nacionales y representantes de provincias con actividad minera, el oficialismo logró dictamen favorable para modificar la Ley de Glaciares y apunta a debatir la iniciativa este miércoles en la Cámara de Diputados.
El despacho de mayoría reunió 37 firmas sobre un total de 66 integrantes del plenario de las comisiones de Ambiente y Asuntos Constitucionales. Acompañaron a La Libertad Avanza legisladores del PRO, de la Unión Cívica Radical (UCR) y diputados provinciales. En paralelo, Unión por la Patria (UxP) y Provincias Unidas (PU) firmaron cada uno dictámenes propios de rechazo.
Marcha en contra de la ley
Mientras tanto, sectores opositores y organizaciones sociales convocaron a una movilización a partir de las 17 desde la intersección de 9 de Julio y Avenida de Mayo hacia el Congreso para protestar contra la reforma. Entre los convocantes, La Cámpora lanzó: "No a la flexibilización ambiental de Milei y el FMI. Defender los glaciares es defender el agua, la soberanía y el futuro de los argentinos".
A la vez, la organización Change.org entregó 67 mil firmas que recolectó como parte de la petición “Defendamos la Ley de Glaciares: el agua de Argentina no se negocia”. El creador de la solicitud, Marcelo Alejandro Corti, realizó la entrega a los diputados Mariela Coletta, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Maximiliano Ferraro, Pablo Farías, Sabrina Selva y Andrea Freites.
Desde Change.org destacaron que la firmas hicieron "sentir la voz de miles de ciudadanos y ciudadanas". También afirmaron que "la movilización ciudadana refleja la creciente preocupación de la sociedad argentina ante el proyecto de modificación de la Ley de Protección de Glaciares (Ley 26.639)", sancionada en 2010.
"Los glaciares representan reservas estratégicas de agua dulce de las que dependen ríos, ecosistemas andinos y el abastecimiento hídrico de millones de personas. Su protección es una responsabilidad del Estado y un compromiso con las generaciones futuras", señalaron.
La polémica
La jornada previa estuvo marcada por la tensión política, ya que fueron invitados únicamente funcionarios del Gobierno nacional y representantes de provincias con desarrollo minero como Catamarca, Jujuy, Mendoza, San Juan y Salta.
El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, criticó la selección de expositores: "Tomaron la decisión de traer solamente a los representantes y gobernadores de provincias cordilleranas con proyectos actuales de desarrollo mineros o futuros proyectos de exploración. Como si el dominio originario establecido en el 124 de la Constitución de los recursos naturales solamente fuera el de las provincias cordilleranas".
En la misma línea, Myriam Bregman del Frente de Izquierda cuestionó la presencia del secretario de Minería por presuntos conflictos de interés vinculados a su actividad previa, al pertenecer a un estudio de abogados que asesoraba a empresas mineras.
En la antesala del debate, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) publicó un informe en el que señaló que el 74,1% de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), equivalentes a $20.000 millones, se transfirieron a las provincias tres días antes de la votación en el Senado, que le dio media sanción al proyecto. También advirtieron que entre el 19 y el 20 de marzo, se asignaron otros $47.000 millones en ATN a once provincias.
Las exposiciones a favor de la reforma
Desde el oficialismo y los gobernadores mineros defendieron la reforma. El mandatario de San Juan, Marcelo Orrego, sostuvo que "la minería genera una actividad enorme en generación de empleo directo, indirecto y cadena de proveedores locales. No solo se desarrolla en una provincia, sino que se precisa, por ejemplo, la industria metalmecánica de Córdoba o Santa Fe".
Por su parte, el secretario de Minería, Luis Lucero, sostuvo que existe una campaña del miedo en torno al proyecto y denunció que "ponen fotos del glaciar Perito Moreno que nadie en su sano juicio piensa tocar, para decir que los argentinos nos vamos a quedar sin agua". Según Lucero, "el agua dulce no es un verdadero problema, sino que hay que distribuirla mejor".
"Un glaciar de escombro que no puede tocarse prohíbe el desarrollo de un proyecto minero y deja truncos: 24 mil puestos de trabajo, generación de 1.251 millones de dólares al año a proveedores nacionales y empleados. Regalías e Ingresos Brutos por 125 millones de dólares e impuestos nacionales por 406 millones", agregó.
También se manifestó a favor el subsecretario de Ambiente nacional, Fernando Brom, quien pidió no hacer "una lectura de la Constitución sólo de los artículos que nos convienen" y replicó que "el ambiente sano es mi tarea diaria pero en la cual pueda también desenvolverse la producción". "Esta ley ha paralizado no solamente la producción minera sino también la evaluación y estudio del recurso hídrico", consideró.