Confirmado y oficial: el Gobierno otorgará un nuevo extra de $ 85.000

Según lo informado oficialmente, esta asistencia económica no se pierde si no se cobra en los primeros meses, sino que puede ser percibida más adelante, una vez que se complete el trámite obligatorio.

Esta modificación representa un cambio significativo respecto a años anteriores, ya que permite a las familias organizar mejor sus tiempos administrativos y evitar la pérdida del beneficio por demoras en la presentación de documentación.

Monto actualizado: cuánto se cobra por hijo en 2026

Uno de los puntos más relevantes de la medida es la confirmación del nuevo monto. A través de la Resolución 78/2026, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Petovello, estableció que la Ayuda Escolar Anual asciende a $85.000 por cada hijo en edad escolar.

Este importe se paga una vez al año y alcanza tanto a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) como a quienes perciben asignaciones familiares del sistema SUAF.

El incremento responde a la necesidad de actualizar el beneficio frente al aumento sostenido de los costos educativos, que año tras año representan un desafío para los hogares argentinos.

Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar

El beneficio está dirigido a dos grandes grupos:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Beneficiarios de asignaciones familiares del sistema SUAF

Sin embargo, para acceder al cobro, es necesario cumplir con una serie de condiciones vinculadas a la edad y la escolaridad de los hijos.

Hijos sin discapacidad

Deben tener entre 45 días y 18 años de edad .

. Es obligatorio que asistan a una institución educativa oficial, ya sea de nivel inicial, primario o secundario.

Hijos con discapacidad

No tienen límite de edad , lo que amplía considerablemente el alcance del beneficio.

, lo que amplía considerablemente el alcance del beneficio. Pueden asistir a: Escuelas especiales Talleres protegidos Centros de rehabilitación Espacios de apoyo educativo reconocidos



Este enfoque busca garantizar la inclusión y el acceso equitativo a la educación, contemplando las distintas realidades familiares.

El requisito clave: certificado de escolaridad obligatorio

Uno de los puntos más importantes para acceder al beneficio es la presentación del certificado de alumno regular, un documento indispensable que acredita la asistencia del menor a una institución educativa.

Desde ANSES advirtieron que quienes no presenten este certificado no podrán cobrar la Ayuda Escolar, sin excepciones.

Este requisito cumple una doble función:

Verificar la escolaridad efectiva de los niños y adolescentes

Asegurar que el beneficio cumpla su objetivo educativo

Cómo y cuándo se cobra el beneficio

Una vez presentado el certificado de escolaridad, el organismo previsional establece un plazo aproximado de 60 días para la acreditación del pago.

No obstante, existe una diferencia clave en el esquema de liquidación:

Pago masivo : se realiza entre febrero y marzo para quienes ya tienen la documentación al día.

: se realiza entre febrero y marzo para quienes ya tienen la documentación al día. Pagos diferidos: se efectúan durante el resto del año para quienes presenten el certificado con posterioridad.

Esto implica que nadie pierde el beneficio por presentar tarde el trámite, aunque sí deberá esperar el procesamiento correspondiente.

Paso a paso: cómo hacer el trámite en Mi ANSES

El procedimiento para acceder a la Ayuda Escolar es completamente digital, gratuito y obligatorio todos los años, incluso para quienes ya lo hayan realizado anteriormente.

El trámite se realiza a través de la plataforma Mi ANSES y consta de los siguientes pasos:

Ingresar a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dirigirse a la sección “Hijos” .

. Seleccionar la opción “Presentar certificado escolar” .

. Generar el formulario correspondiente a cada menor.

Imprimir el documento y llevarlo a la institución educativa para su firma.

y llevarlo a la institución educativa para su firma. Sacar una foto o escanear el certificado firmado.

Volver a ingresar al sistema y cargar el archivo digitalizado.

Una vez validada la información por parte del organismo, el beneficio queda habilitado para su cobro.

Un alivio económico en un contexto complejo

El inicio de clases suele representar uno de los momentos de mayor presión económica para las familias. La compra de útiles, indumentaria y materiales escolares implica un gasto significativo que, en muchos casos, resulta difícil de afrontar.

En este contexto, la Ayuda Escolar Anual se posiciona como una herramienta fundamental para garantizar la continuidad educativa, especialmente en los sectores más vulnerables.

El refuerzo del monto y la extensión del plazo de cobro reflejan una estrategia orientada a sostener el acceso a la educación y acompañar a los hogares en medio de la incertidumbre económica.

Impacto social: educación y asistencia estatal

Más allá del aspecto económico, esta política pública tiene un impacto directo en la trayectoria educativa de millones de niños y adolescentes.

Al exigir la acreditación de la escolaridad, el Estado no solo brinda asistencia financiera, sino que también fomenta la permanencia en el sistema educativo, reduciendo los niveles de abandono escolar.

En este sentido, la Ayuda Escolar cumple un rol doble:

Asistencial , al aportar recursos económicos.

, al aportar recursos económicos. Preventivo, al incentivar la continuidad educativa.

Qué pasa si no se realiza el trámite

Las autoridades fueron claras: el trámite es obligatorio todos los años. Esto significa que incluso quienes cobraron el beneficio en ciclos anteriores deben volver a presentar el certificado actualizado.

En caso de no hacerlo:

No se habilita el pago del beneficio

Se pierde la posibilidad de acceder a los $85.000 por hijo

Por eso, desde el organismo recomiendan realizar la gestión con anticipación para evitar demoras y asegurar el cobro en tiempo y forma.

Una medida que busca mayor alcance y eficiencia

Con estas modificaciones, el Gobierno apunta a mejorar la cobertura y la eficiencia del sistema de asignaciones, adaptándolo a las necesidades actuales de la población.

La posibilidad de cobrar la Ayuda Escolar durante todo el año representa un avance en términos administrativos, ya que: