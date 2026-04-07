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Augusto Tartúfoli vaticinó la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano: "El martes pasado"

Augusto Tartúfoli debutó como panelista en DDM y recordó en vivo que había anticipado lo que finalmente ocurrió con la actriz.

7 abr 2026, 18:28
Augusto Tartúfoli vaticinó la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano: El martes pasado
Augusto Tartúfoli vaticinó la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano: El martes pasado

Augusto Tartúfoli vaticinó la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano: "El martes pasado"

En su incorporación a DDM (América Tv), Augusto Tartúfoli arrancó con todo y dejó una frase que no pasó inadvertida. En pleno análisis del presente de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), el periodista remarcó que días atrás ya había adelantado el desenlace de Andrea del Boca dentro del juego.

El panel sumó así una nueva voz filosa para debatir lo que ocurre en la casa, con un enfoque puesto tanto en las estrategias como en los movimientos más comentados de los participantes.

Durante la presentación, Mariana Fabbiani le dio la bienvenida al aire y celebró su llegada al ciclo. Sin embargo, rápidamente la charla giró hacia uno de los temas más calientes: la salida de la actriz tras su accidente.

Lejos de esquivar la polémica, Tartúfoli fue tajante y recordó su postura previa: "Lo anticipé el martes pasado... dije 'va a tomar una excusa para tomarse otro break y salir'... Lo dio todo, pero aprovechó la situación", sostuvo.

Sus dichos generaron repercusión inmediata y volvieron a poner el foco en la participación de Del Boca en el reality, alimentando la discusión sobre si su salida fue parte del juego o una consecuencia inevitable de lo sucedido.

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Dónde está Andrea del Boca tras su accidente en Gran Hermano y quién podría reemplazarla en la casa

Tras el fuerte accidente que sufrió dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), se confirmó que Andrea del Boca no regresará al reality. La caída, que ocurrió el lunes por la noche, dejó imágenes impactantes al mostrar el momento en que la actriz se golpeó la boca contra el piso de la cocina y evidenció signos de dolor inmediatos.

En el programa Intrusos (América TV), se brindaron detalles sobre su estado actual y cómo continúa su recuperación fuera del juego. Según informó Rodrigo Lussich, la actriz ya recibió el alta médica y se encuentra en su hogar, contenida por su círculo íntimo.

"Confirmamos que Andrea dejó la clínica y está en su casa con su mamá y su hija. Si bien está tranquila, está muy dolorida por la caída que sufrió", indicó el conductor.

En paralelo, comenzó a tomar fuerza la posibilidad de un reemplazo dentro de la casa. Fue Daniel Ambrosino quien reveló el nombre que suena con más fuerza: su hija, Anna Chiara del Boca.

"Se está negociando que el reemplazo de la actriz en la casa sea su propia hija, Anna Chiara del Boca", explicó el panelista, dejando abierta la puerta a un posible giro en el reality.

De todos modos, la decisión aún no está cerrada. Según trascendió, la joven estaría evaluando la propuesta con cautela mientras sigue de cerca la evolución de su madre. "Anna quiere estar segura de que su madre esté bien del accidente", confió el periodista.

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