Augusto Tartúfoli vaticinó la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano: "El martes pasado"

Sus dichos generaron repercusión inmediata y volvieron a poner el foco en la participación de Del Boca en el reality, alimentando la discusión sobre si su salida fue parte del juego o una consecuencia inevitable de lo sucedido.

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Dónde está Andrea del Boca tras su accidente en Gran Hermano y quién podría reemplazarla en la casa

Tras el fuerte accidente que sufrió dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), se confirmó que Andrea del Boca no regresará al reality. La caída, que ocurrió el lunes por la noche, dejó imágenes impactantes al mostrar el momento en que la actriz se golpeó la boca contra el piso de la cocina y evidenció signos de dolor inmediatos.

En el programa Intrusos (América TV), se brindaron detalles sobre su estado actual y cómo continúa su recuperación fuera del juego. Según informó Rodrigo Lussich, la actriz ya recibió el alta médica y se encuentra en su hogar, contenida por su círculo íntimo.

"Confirmamos que Andrea dejó la clínica y está en su casa con su mamá y su hija. Si bien está tranquila, está muy dolorida por la caída que sufrió", indicó el conductor.

En paralelo, comenzó a tomar fuerza la posibilidad de un reemplazo dentro de la casa. Fue Daniel Ambrosino quien reveló el nombre que suena con más fuerza: su hija, Anna Chiara del Boca.

"Se está negociando que el reemplazo de la actriz en la casa sea su propia hija, Anna Chiara del Boca", explicó el panelista, dejando abierta la puerta a un posible giro en el reality.

De todos modos, la decisión aún no está cerrada. Según trascendió, la joven estaría evaluando la propuesta con cautela mientras sigue de cerca la evolución de su madre. "Anna quiere estar segura de que su madre esté bien del accidente", confió el periodista.