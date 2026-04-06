El Gobierno extendió la fecha para adherir al retiro voluntario en un organismo clave, ¿qué implica y cuánto se cobra?

Desde el entorno gubernamental remarcaron que la prórroga busca garantizar que todos los interesados puedan completar correctamente el proceso, evitando demoras o inconvenientes derivados de la alta demanda.

Un plan alineado con el ajuste del Estado

La extensión del RVR no es una medida aislada. Se inscribe dentro de una política más amplia impulsada por la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, orientada a reducir el tamaño de la administración pública nacional.

En este contexto, el retiro voluntario aparece como una herramienta clave para avanzar en el recorte de personal sin recurrir a despidos compulsivos. El objetivo es disminuir la planta estatal durante el primer trimestre del año, en línea con el programa económico del Gobierno.

Analistas señalan que este tipo de iniciativas buscan equilibrar las cuentas públicas, aunque también generan incertidumbre en sectores laborales que temen una reducción sostenida del empleo estatal.

Quiénes pueden acceder al retiro voluntario

El programa está dirigido a trabajadores de ANSES que cumplan con un requisito básico: contar con al menos dos años de antigüedad en el organismo.

No obstante, la normativa establece una serie de exclusiones estrictas. No podrán adherirse:

Personas procesadas o condenadas por delitos contra la administración pública

Empleados con sumarios o procesos disciplinarios en curso

Trabajadores que ya hayan iniciado trámites jubilatorios o presentado su renuncia

Aquellos mayores de 62 años

Agentes con litigios laborales pendientes, salvo que renuncien expresamente a dichas acciones judiciales

Además, se establece una condición especial para quienes ocupan cargos gremiales: deberán renunciar a su representación sindical y a cualquier tipo de tutela asociada para poder ingresar al programa.

Estas restricciones, según especialistas en derecho laboral, buscan evitar conflictos legales posteriores y asegurar que la desvinculación se produzca en términos claros y definitivos.

Cuánto se cobra: una compensación que puede llegar a $80 millones

Uno de los aspectos más relevantes del plan es la compensación económica ofrecida. Se trata de una gratificación extraordinaria de carácter único, cuyo cálculo se basa en la antigüedad del trabajador.

El monto se determina de la siguiente manera:

Se toma el 90% de la remuneración mensual bruta habitual

Ese valor se multiplica por cada año de servicio efectivo en ANSES

Se establece un tope máximo equivalente a 24 salarios brutos

En términos concretos, el pago puede alcanzar hasta $80 millones en una sola cuota. En los casos en que la liquidación supere ese monto, el excedente se abonará en dos pagos mensuales consecutivos e iguales.

Desde el Gobierno destacan que se trata de un esquema competitivo, diseñado para incentivar la adhesión voluntaria y facilitar una reducción ordenada del personal.

Cómo es el proceso de adhesión

Los trabajadores interesados deben manifestar su voluntad dentro del plazo vigente, ahora extendido hasta el 24 de abril. Sin embargo, existen excepciones contempladas para situaciones particulares.

Por ejemplo, aquellos empleados que se encuentren con licencia anual o por maternidad podrán firmar el acuerdo una vez finalizado ese período. Esto garantiza que nadie quede excluido por razones administrativas o personales.

La implementación del plan estará a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos del organismo, que deberá coordinar todo el proceso operativo y validar cada solicitud.

Un paso clave será la formalización del acuerdo ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), donde se rubricará la desvinculación en términos legales.

Restricción clave: cinco años sin volver al Estado

Uno de los puntos más sensibles de la normativa es la limitación al reingreso. Los trabajadores que acepten el retiro voluntario no podrán volver a trabajar en el sector público nacional durante un período de cinco años.

La restricción es amplia y abarca cualquier modalidad de contratación, ya sea como empleado, consultor o prestador de servicios.

Este aspecto busca evitar situaciones de “puerta giratoria” dentro del Estado, garantizando que la reducción de personal sea efectiva en el mediano plazo.

Un acuerdo voluntario, pero sujeto a aprobación

Aunque el plan se presenta como voluntario, la normativa deja en claro que la decisión final no depende únicamente del trabajador.

La resolución establece que la adhesión constituye un acto voluntario del agente, pero su aceptación queda sujeta a la evaluación exclusiva de ANSES. Es decir, el organismo puede rechazar solicitudes sin que ello genere derecho alguno a indemnización o reclamo.

Este punto introduce un elemento de discrecionalidad que, según algunos especialistas, podría generar controversias en determinados casos.