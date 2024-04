El Gobierno, sobre las universidades públicas: "No vamos a permitir que sean usadas por los políticos de turno"

"El gobierno, como todo gobierno liberal, valora la educación pública, laica y federal, y lo cierto es que esa educación pública fue la que nos hizo en algún momento ser un faro educativo en América, y lejos estamos de querer permitir que este tipo de lugares, como son las universidades y con la importancia que revisten, sean usadas por los políticos de turno, para beneficio propio, por supuesto, eso no lo vamos a permitir", manifestó.

En ese sentido, se refirió al presupuesto universitario que habrían acordado con las universidades: “Debe haber un presupuesto claro, eficiente y sin déficit, que represente las capacidades del Estado. Estamos desacostumbrados a que eso ocurra, pero es responsabilidad de todos trabajar para ser racionales y vivir en un país con un presupuesto acorde a sus necesidades”.

"El gobierno, como todo gobierno liberal, valora la educación pública, laica y federal", dijo Adorni.

De cara a la marcha que encabezan docentes, alumnos y la comunidad directiva de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el vocero planteó que "hace décadas, por supuesto, que entendemos que la universidad funciona con severos problemas", dijo.

"Las facultades están en malas condiciones muchas de ellas, los profesores no cobran por su trabajo, hay matrículas con contenidos que no se actualizan hace 30 años, y los índices de terminalidad educativa vienen cayendo a pedazos, vienen cayendo en picada", dijo.

Analizó, en ese punto, que "6 de cada 10 estudiantes abandonan el primer año, 3 de cada 10 solo son los que terminan la carrera, y de hecho, de los sectores vulnerables, son pocos los que logran acceder a la educación universitaria".

"Y nos seguimos preguntando, ¿por qué algunas autoridades universitarias levantan la voz ahora y no el año pasado, cuando la inflación fue del 211%, y han sufrido aquel año 2023 tamaño ajuste real en sus partidas?", disparó en la conferencia de prensa y cuestionó a la oposición.

Y sumó: "Nosotros no vamos a hacer asignación arbitraria de recursos, eso ya lo dijimos, lo dijimos el día de diciembre, no con respecto a las universidades, sino en general con todas las partidas que signifiquen una erogación por parte de todos los contribuyentes, en este caso a las universidades. Este es un gobierno que vino a decir la verdad en todos los ámbitos y no va a dejar pasar la hipocresía de quienes quieren sostener sus privilegios", cerró.