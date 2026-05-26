Denuncian que Fernando Espinoza impulsa una ordenanza para condonar una deuda municipal de casi $70 millones

Según explicó la concejala opositora, la deuda corresponde a la tasa de servicios generales, alumbrado, barrido y limpieza del predio del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación Productiva de La Matanza que se encuentra en construcción en Ciudad Evita y que pertenece a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

polo tecnológico la matanza Espinoza Polémica por la deuda del Polo Tecnológico de La Matanza. (Foto: prensa La Matanza).

De acuerdo con el relato de Gianni, en 2014 la AABE firmó un contrato de comodato con el municipio de La Matanza por un plazo de 50 años para ceder el uso del terreno. La edil remarcó que, en la cláusula quinta de ese acuerdo, el organismo nacional estableció que el municipio debía hacerse cargo del pago de tasas, impuestos y contribuciones vinculadas al predio.

“Perfecto, yo te lo doy en comodato, pero vos, muchacho, tenés que hacerte cargo de pagar tasas de servicios generales, impuestos, contribuciones”, afirmó Gianni al describir el contenido del convenio.

La queje de Gianni por el aumento en las tasas municipales

La concejal también cuestionó la política tributaria del municipio y sostuvo que los vecinos de La Matanza atraviesan dificultades para afrontar el pago de las tasas municipales. “Tenemos un intendente que nos ha asfixiado a todos los matanceros con la tasa de servicios generales, que los vecinos no la están pudiendo pagar porque este año se aumentó en un 40%”, señaló.

Gianni aseguró además que el oficialismo local avanzará con la aprobación de la ordenanza gracias a la mayoría que posee en el Concejo Deliberante. “Este impresentable se cree tan impune que dice ‘Acumula deuda, acumula deuda, total después la borro con una ordenanza’”, afirmó la concejal libertaria sobre el intendente.

“Necesito que los matanceros entiendan lo que está queriendo hacer el intendente mañana en la sesión: perdonarse una deuda. Él no cumple con las obligaciones que tiene que cumplir”, concluyó.