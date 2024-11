El Gobierno le aplicó una severa restricción a Rafael Di Zeo en medio de su enfrentamiento con Patricia Bullrich

Desde ahora, se le prohibió concurrir a cualquier evento deportivo dentro del territorio nacional. Así quedó establecido en el artículo primero de la norma 1167/2024: “Aplíquese la 'RESTRICCIÓN DE CONCURRENCIA ADMINISTRATIVA' a todo evento deportivo en todo el territorio nacional a RAFAEL DI ZEO, DNI 16.101.267 por tiempo indeterminado, de acuerdo a los lineamientos de la Resolución MS Nº 354/17, en función del Decreto N° 246/17, reglamentario de la Ley N° 20.655 y modificatorias".

En tanto, se aclara que “la medida rige a partir de la fecha de la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina” de la resolución que lleva la firma de la propia ministra de Seguridad.

Entre los fundamentos para establecer la medida, el Ministerio de Seguridad hizo hincapié en el audio difundido de Di Zeo en donde cuestiona las medidas en torno a los partidos de fútbol.

A su vez, mencionan que, en el audio difundido, Di Zeo “esgrime un fuerte cuestionamiento a la medida restrictiva impuesta días anteriores los Señores Fabián Adolfo Kruger y a Fernando Alfredo Gatica, integrantes de la fracción radicalizada conocida como ‘La 12′ y desestima los lineamientos vigentes en materia de seguridad deportiva con el claro propósito de usufructuar de los beneficios del liderazgo que ostenta sobre los simpatizantes radicalizados del Club Atlético Boca Juniors”.

En consecuencia, el Ejecutivo sostiene que “esta vorágine de amenazas hacia la integridad física de las autoridades se hacen extensivas al personal del programa afectado al control de los accesos”.

Los supuestos audios donde Rafa Di Zeo amenaza a Patricia Bullrich

Este viernes se conoció un audio donde parece que Di Zeo expresa -en una conversación- que está dispuesto a “hacerle quilombo” al Gobierno, como represalia por la aplicación del denominado “derecho de admisión”, que le impide entrar a ninguna cancha de fútbol del país.

“Cuando vayan a la cancha les vamos a pegar a los del Ministerio. Le vamos a hacer eso”, se escucha en el audio y se oye molesto por que "la señora" hace "lo que ella quiere".

Rafa Di Zeo 1.jpg El Gobierno le aplicó una severa restricción a Rafael Di Zeo en medio de su enfrentamiento con Patricia Bullrich (Foto: Archivo)

Al respecto, dice: "Nosotros vamos a hacer la nuestra, vamos a hacerle quilombo, en la cancha vamos a pegarle a los del ministerio".

"¿Quiere que vayamos a la guerra? Vamos a la guerra. Es una boluda. Yo hablé con vos y por atrás me hacen esta. No hablamos más, hagan lo que quieran. Me chupa la pija entrar a la cancha, me gusta más la guerra", agrega.