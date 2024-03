El Gobierno le cambiará el nombre al Centro Cultural Kirchner

Un instante después se refirió al edificio porteño situado en Sarmiento 151como el “ex Centro Cultural Kirchner”.

Consultado acerca cómo se llamará el lugar, el funcionario respondió: “No está definido. Cuando lo tengamos, por supuesto, se los vamos a comunicar (a los periodistas)".

La historia del polémico Centro Cultural Kirchner (CCK)

150522_centrocultural_3.jpg

La denominación CCK se implementó en 2015. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner asistió al bautismo del recinto, donde antiguamente funcionaba el Correo Central.

El edificio cultural, que hasta hoy se llamaba Centro Cultural Néstor Kirchner, se posiciona como el más importante a nivel de estructura en América Latina y entre los principales a nivel mundial junto al Centro Pompidou, de París; el Foro Internacional de Tokio y el Lincoln Center, de Nueva York.

La agenda del lugar suele destacarse por sus conciertos, recitales, exhibiciones de artes visuales, eventos de literatura, poesía, artes performáticas y nuevas tecnologías, talleres, festivales, proyecciones, homenajes, ferias y una programación específica para la infancia.

Durante el gobierno de Mauricio Macri se evaluó en su momento la posibilidad de modificar el nombre del entonces CCK. Sin embargo, la iniciativa no prosperó.

Ahora el oficialismo volvió a avanzar contra el kirchnerismo. La semana pasada el Ministerio de Capital Humano modificó el nombre de sus oficinas "Casa Patria Grande Néstor Kirchner" por el de "Casa Patria Libertad".

A fines de febrero, la vicepresidenta Victoria Villarruel mantuvo varios cruces con legisladores del Frente de Todos por la quita de un busto de Néstor Kirchner en uno de los salones del Congreso, durante la sesión preparatoria en la que se reeligieron a las autoridades del Senado.

"Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda", justificó Villarruel.