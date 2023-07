El Gobierno prevé una caída de Milei por las denuncias y ya eligió con quién polarizar la pelea electoral

El Gobierno salió a despegarse de las denuncias. La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, las calificó de “disparate” en cuanto a la vinculación de Milei con Massa. Pero el precandidato de Unión no las negó ni las confirmó.

“Las elecciones ya están polarizadas, porque luego de tantas denuncias Milei se cae a pedazos, nuestro adversario es Patricia Bullrich y en menor medida Horacio Rodríguez Larreta. Pero los números la favorecen a ella”, señalaron a A24.com cerca del ministro del Interior y jefe de campaña, Eduardo “Wado” De Pedro.

bullrich.jpg En el Gobierno consideran que las denuncias contra Milei desinflarán su candidatura y que la pelea será con Patricia Bullrich (Foto: NA).

Massa quiere ser el más votado en forma individual

En el oficialismo, existen encuestas coincidentes en que Patricia Bullrich está por encima de Rodríguez Larreta en la contienda de Juntos por el Cambio. La apuesta de Massa, entonces, es quedar como el candidato más votado en forma individual en las PASO por encima de ambos.

Es posible que Juntos por el Cambio obtenga más votos como alianza, si se suman los de Bullrich y los de Larreta. Pero Massa podría obtener más votos que ambos en forma individual porque su rival en Union por la Patria será Juan Grabois, que casi no mide en los sondeos. Logró, al fin, Massa, ser el candidato “único y competitivo”.

Según las mismas fuentes de Juntos, muchos empresarios comenzaron a visualizar que Massa le renovó la esperanza a Unión por la Patria de ganar las elecciones PASO del 13 de agosto y las generales del 22 de octubre. "Ahora el mercado ve que todos los candidatos presidenciales, incluso Massa, son promercado y eso genera optimismo en el futuro", señalan fuentes empresarias.

Una trepada del mercado que puede amesetarse, en la mira del Gobierno

Es por eso que los bonos soberanos treparon durante la última quincena, más allá de la caída de este jueves. "La incertidumbre del acuerdo con el Fondo y la toma de ganancias generaron la caída de bonos y acciones", dijo una importante analista de mercado.

"No está claro el panorama y todos esperamos un rebote, pero hay analistas que indican una lateralización del mercado, es decir, que no rebote demasiado, sino que se mueva en un carril sin demasiadas novedades hasta las PASO, no mediando alguna noticia disruptiva", señaló otra fuente del mundo financiero a A24.com.

“Muchos empresarios que apostaban a Juntos comenzaron a mirar a Massa”, señaló a A24.com una fuente de Juntos. Pero también descuentan que la suma de ambos candidatos opositores, Larreta y Bullrich, generará una expectativa mayor para luego de las PASO, cuando se conozca el ganador.

Bullrich y Larreta apuestan al efecto post PASO para consolidarse

“La suma de dos más dos da cinco despues de las PASO. Además, luego de las primarias, los votantes de Milei y de Schiaretti que vean que estos no llegan se inclinarán por Juntos para ganarle al Gobierno. Siempre, las primarias son un hecho que desencadena reacomodamientos”, señalan.

Sin embargo, en Juntos también miran con atención la posible caída de Milei por los conflictos internos de su fuerza. El candidato libertario sufrió las denuncias de sus excandidatos en Tigre, San Isidro, Vicente López, Quilmes, Entre Ríos, San Juan y Neuquén, entre otras localidades. Algunos lo acusaron de entregarle las listas de candidatos a Massa, otros de bendecir candidaturas a cambio de miles de dólares y otros de malos tratos políticos.

Milei negó todas las denuncias y el Gobierno salió a despegarse de supuestas vinculaciones con Milei. Muchos opositores aseguran que el Gobierno apostó a Milei para dividir a la oposición y para hacer ingresar en sus listas de concejales de municipios a dirigentes afines al oficialismo que luego cruzan el cerco, pero el candidato libertario negó todo y amenazó con denunciar a sus detractores.

No hará falta, porque la Justicia Electoral comenzará a investigar las denuncias de compraventa de candidaturas. El fiscal con competencia Electoral, Ramiro González, citó a declarar al excandidato de La Libertad Avanza Juan Carlos Blumberg y al abogado Carlos Maslatón, que se presentará este viernes para confirmar sus denuncias de ventas de candidaturas.

Gasoducto: Massa se lanzará en el Día de la Independencia

El verdadero lanzamiento de la campaña de Sergio Massa será el domingo próximo en Saliqueló. Además de celebrarse el Día de la Independencia, Massa inaugurará el gasoducto Néstor Kirchner junto al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El tema energético será un eje de la campaña. La fecha patria será presentada como el “el día de la independencia energética”. Anunciarán que el gasoducto producirá un ahorro de 1700 millones de dólares de importaciones de petróleo y gas natural licuado en 2023 y de 4000 millones en 2024.

Los otros ejes serán la minería, con el desarrollo del litio, y el fin de la sequía, que garantizaría cosechas récord para fines de este año y principios del próximo, en un contexto de subas de los precios de los commodities. Massa sueña con un contexto interno y externo que le garantice un despegue económico y por eso peleó tanto contra sus adversarios internos de Unión por la Patria para ser el candidato presidencial “único y competitivo”.

Sergio Massa primer acto.jpg El verdadero lanzamiento de la campaña de Sergio Massa será el domingo próximo en Saliqueló (Foto: archivo).

De ese modo, el acto del "Día de la Independencia Energética" será exhibido como el de una nueva era de unidad en Unión por la Patria. Además de un gasoducto, quieren inaugurar la unidad del oficialismo luego de tres años y medio de gobierno. “Ya está, Wado será el jefe de campaña y ahora se terminaron las peleas internas. Cuando se eligió el candidato, todo el peronismo se unifica en favor del candidato para ganar”, señalan fuentes oficiales de Balcarce 50.

“Ahora hay que mostrar unidad y refirmar que se terminaron las peleas y que el desafío es evitar que vuelva Mauricio Macri y la política del FMI, que es el gran fantasma que vamos a mostrar”, señalaron a A24.com los estrategas de campaña de Unión por la Patria. Cuando se critique a Macri, la foto imaginaria que estará pegada al expresidente será la de Patricia Bullrich. Será la “campaña del miedo” al pasado reciente.

“Patricia Bullrich es Macri, por eso preferimos que las PASO las gane Bullrich que Larreta, como pronostican nuestras encuestas, porque ella es más extrema y polariza mejor contra nuestros votantes”, señalan en el Gobierno. En otras palabras, suponen que se lleva las marcas del voto fundamentalista y deja un tendal de moderados sin candidato.

Con Bullrich, el Gobierno quiere agitar el fantasma de Macri

En teoría, dicen en el Gobierno, si Bullrich resulta la candidata presidencial de Juntos, podrán mostrar mejor los fantasmas del retorno del macrismo y del mal recuerdo del gobierno de Macri. “Ya el macrismo no es un fantasma, es una realidad si gana Patricia”, señalan en Balcarce 50 a A24.com. De ese modo, la apuesta sería buscar al votante moderado de Larreta, ese que podría asustarse con el regreso de “la derecha”.

De hecho, la presidenta de Aysa y esposa de Massa, Malena Galmarini, señaló esta semana que su rival no será Larreta sino Bullrich. Massa apuesta a fortalecer un discurso moderado para captar a los votantes de Larreta que se queden sin candidato en el caso de que gane Bullrich. Por eso, además, inversamente, Larreta buscó diferenciarse de Massa diciendo que “es el kirchnerismo”. Galmarini lo contradijo y señaló que son amigos hace 30 años.

En medio del discurso progresista, de todos modos, Massa seguirá buscando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para lograr un auxilio financiero que le permita llegar a las elecciones sin sobresaltos económicos. Pero el FMI parece firme en otorgar un acuerdo que obligue al Gobierno a profundizar el ajuste fiscal y devaluar el peso -ambas condiciones rechazadas por Massa- y que le sirva al Gobierno para cumplir con el Fondo, pero no para hacer campaña con el tipo de cambio atrasado y con fuertes intervenciones del Banco Central inyectando dólares fáciles.

Sergio Massa y Agustín Rossi designaron a Wado De Pedro como jefe de campaña, a pedido de los gobernadores del PJ. Foto Prensa UP.jpg Wado de Pedro será el jefe de campaña de la candidatura de Sergio Massa (Foto: archivo).

Los tips del relato oficial y la realidad del Gasoducto

Volviendo al gasoducto Néstor Kirchner y la “independencia energética”, Massa será el protagonista y anunciará que se hizo en tiempo récord. Según analistas de energía, la obra está por ahora en un 70% y no quedó completa todavía, algo que ocurrirá a fin de año. Además, el Gobierno demoró 26 meses en anular la licitación que había hecho Macri en 2019 y relicitarla y comenzarla con fondos públicos en febrero del 2022.

Esos analistas señalan que esa demora costó 4.000 millones de dólares por la necesidad de importar gas natural licuado en 2021, 2022 y 2023. Además, el tiempo récord de construcción fue del NEUBA II (gasoducto Neuquen-Buenos Aires) inaugurado en 1988. “El NEUBA II se construyó en 11 meses y es mucho más largo porque llega al cinturón de consumo de Buenos Aires. Yo era presidente de YPF y conseguí financiamiento con prefinanciación de exportaciones petroleras”, dijo a A24.com el ex secretario de Energía Daniel Montamat.

“Costó 700 millones de dólares. De qué soberanía energética hablan cuando en el 2019 la balanza energética que recibieron estaba en equilibrio y el año pasado tuvo un déficit de 4700 millones de dólares”, señaló el experto.

Según Montamat, el gasoducto en su etapa inicial va a transportar 11 millones de m3 por día. Si todavía no tiene las compresoras que necesita va a transportar menos. “Cómo vienen días fríos vamos a ver los pingos en la cancha... con los reportes del despacho de cargas sabremos pronto si la obra está terminada o la van a inaugurar varias veces como Atucha II”, ironizó Montamat.

Por ahora, las tres figuras principales de Unión por la Patria se subirán al gasoducto para hacer el último intento de recuperar terreno electoral cuando faltarán 35 días para las PASO.