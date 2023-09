El Gobierno rechazó el acto "negacionista" de la Libertad Avanza y defendió a Estela de Carlotto

"No es un tiempo fácil, pero los tiempos difíciles se hacen hablando con la verdad, no negando. No somos negacionistas de la situación económica, del cambio climático ni de la dictadura que vivió esta patria", fue parte del discurso del presidente Alberto Fernández. Aunque no lo nombró, se refirió así al acto que ayer encabezó Victoria Villarruel en la Legislatura porteña.