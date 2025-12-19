La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en A24: "Hoy el que está detenido trabaja"

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, reivindicó esta noche la política que implementa la cartera de "ocio cero" en el sistema penitenciario argentino y destacó que "hoy el que está detenido, trabaja".
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, defendió la política de “ocio cero” en las cárceles, afirmó que los detenidos trabajan y cobran solo si producen y reafirmó que el protocolo de seguridad en las marchas “no se negocia”.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, reivindicó esta noche la política que implementa la cartera de "ocio cero" en el sistema penitenciario argentino y destacó que "hoy el que está detenido, trabaja".
En diálogo con A24, la reemplazante de Patricia Bullrich en la cartera de Seguridad confió que "en el servicio penitenciario de Ezeiza mostramos de qué manera trabajan los presos". "Hemos potenciado con maquinaria de costura, de bordeadoras. Hoy son los presos los que fabrican los uniformes para las fuerzas federales", celebró.
Además, comentó que la política de "ocio cero" se venía implementando pero "con otros elementos" y agregó: "Hoy, el que está detenido trabaja y el que no trabaja no cobra".
"Si no se hubiera hecho lo que se hizo en América Latina habría más Venezuelas", remarcó la ministra al considera a ese país latinoamericano como un "narcoestado".
En su análisis, agregó que "en estos 30 años la lógica al narcotráfico ha tenido sus subidas y bajadas" y sostuvo que las "organizaciones criminales han mutado en la región".
Respecto a la implementación del Plan Bandera para contener el avance del narcotráfico en Santa Fe, planteó que el programa buscaba "garantizar la articulación de Nación, provincia y ciudad" y afirmó que "es fácil decirlo pero no siempre se logra". "En el caso de Rosario ha sido un ejercicio para mostrar", ponderó.
También, valoró que "los narcocriminales están totalmente sin comunicación" en las cárceles, restricción que, según dijo, "nos ha permitido cortar ese nexo de intramuros" con el resto de las bandas que se encuentran fuera de prisión.
La ministra se refirió a la marcha que la CGT encabezó ayer en Plaza de Mayo como forma de protesta al proyecto de reforma laboral. "Fue un ejercicio tranquilo, se aplicó el protocolo. El protocolo se aplica siempre", indicó la funcionario.
Además aclaró que "cuando tenemos una convocatoria amplia, se establecen los lugares por dónde van a encolumnarse las organizaciones a medida que llegan" y planteó que desde su cartera definen "qué debe hacerse para tener un ejercicio ordenado".
"Articulamos con ciudad y a partir de ahí definimos la posición que tenemos tanto en Congreso como Plaza de Mayo", precisó sobre cómo actúa en cada manifestación. En esa línea, reiteró que "el orden público no se negocia porque es la única manera que tenemos de ordenarnos, de trabajar, de circular".
Para Monteoliva, la aplicación del protocolo de seguridad en las marchas es "la política que más valora la ciudadanía" y pidió que "se replique en las ciudades del interior".
"Nosotros trabajamos para garantizar la paz siempre. Los diciembres deben ser de paz. Nosotros tenemos a las fuerzas federales en alerta, tenemos un sistema de comunicación permanente con todas las provincias", contó y señaló que el Gobierno no ha "identificado alertas significativas" respecto a disturbios que podrían estar vinculados a posibles saqueos.