Alejandra Monteoliva en A24: ratificó la continuidad del protocolo de seguridad y aseguró que "el orden público no se negocia

La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva defendió la línea de trabajo impulsada por Patricia Bullrich, afirmó que el “orden público no se negocia” y llamó a “superar los resultados” de los primeros dos años de gestión.

Alejandra Monteoliva, nueva ministra de Seguridad. 

En una entrevista brindada en los estudios de A24.com, la ministra confió: "Es un honor para mí tomar la aposta en la conducción del Ministerio" y prometió una "continuidad" que profundice las "políticas que venimos llevando a cabo, superación de los resultados". "Ahora empezamos a competir con nosotros mismos, porque estos dos años dejamos la vara alta y ahora vienen dos años en los que tenemos que potenciar y superar esos resultados", elogió la gestión de la exministra Bullrich a la cual secundó.

Respecto a esa primera etapa consideró que fueron para lograr la "arquitectura institucional del camino de la seguridad". "Realmente que sea realidad cada vez que decimos, 'El que las hace las paga'", ponderó.

Para la ministra, el "orden público no se negocia" y consideró que la "ciudadanía lo tiene claro". "El orden público es un valor que hemos recuperado, le hemos devuelto la ciudad, la circulación y la movilidad a los porteños", agregó.

Además, pidió "liberarnos de la carga ideológica" contra la gestión de la seguridad y reclamó "entender que cuando las fuerzas actúan, actúan contra los violentos, actúan cuando se atenta contra las instituciones, cuando se atenta contra las personas y eso es lo que queremos todos: orden y libertad".

Las manifestaciones en la Ciudad

Respecto a las manifestaciones, sostuvo que "está garantizado el derecho a la protesta" y señaló que "si hay una ciudad que tiene lugar para protestar cómodamente, es la ciudad de Buenos Aires con 250 plazas". "En la plaza de los Dos Congresos, cuando sumamos todos los espacios, se entran 112 mil personas. En Plaza de Mayo entran 94 mil", replicó sobre espacios públicos donde se puede manifestar sin implicar el corte de calles.

En cuanto a la aplicación del protocolo en las marchas, remarcó que "siempre es gradual el uso de la fuerza y la forma en que se ubican las fuerzas". "Hay una gradualidad y hay una disposición del recurso precisamente para garantizar que no haya disturbios o realmente los impactos sean lo menos nocivos posibles", indicó.

Respecto a las acusaciones de los protestantes sobre los supuestos infiltrados en las marchas, lo consideró "una locura" y resaltó: "Alborotadores de nosotros mismos. Es totalmente falso. Un delirio", descartó. "Somos los más interesados en que realmente el protocolo se cumpla, se garantice la circulación, que es lo que todos queremos, y que realmente no se atente contra la vida de nadie", expuso.

Sobre la agresión que sufrió el fotógrafo Pablo Grillo en una manifestación, el 12 de mayo último, en las inmediaciones del Congreso por parte de oficiales de Gendarmería, la ministra remarcó que "toda lesión, toda situación que le afecta a una persona, tanto uno siente dolor de lo que le pase a cualquier persona, sea Grillo o sean 280 policías golpeados durante este año solo en los días miércoles".

