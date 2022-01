“Por ese motivo en los próximos días voy a iniciar los tratamientos indicados. La realización de controles periódicos permitieron una detección temprana, lo cual siempre recomiendan. La opinión de los médicos es que los tratamientos no me van a impedir continuar con mis funciones habituales, por supuesto respetando al pie de las letras las indicaciones que los profesionales me indican. Les mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto”, concluye.

Los mensajes de apoyo para Pablo Javkin en las redes luego de anunciar su problema de salud

Varios dirigentes de Juntos por el Cambio y de otras fuerzas políticas también utilizaron las redes sociales para desearle una pronta recuperación, entre ellos el intendente de Vicente López. "Fuerza Pablo! Qué importante es tu mensaje de concientización", sostuvo Jorge Macri.

