El irónico tweet del hijo de Luis Juez tras la "movida" de FdT en el Consejo de la Magistratura

Las palabras hacían referencia a que su padre vivía horas intensas y había salido al cruce al plantear que la oposición tomará las medidas necesarias ante la justicia para hacer valer el fallo de la Corte. "No estamos mendigando nada que no nos corresponda. Qué quede claro. Aunque parezca redundante, no es una interpretación que Cristina y Sergio Massa puedan hacer del tema", manifestó el senador.

"Cristina no quiere una justicia independiente. La gente está muy mal, el Consejo de la Magistratura no está en la agenda de ningún argentino", advirtió Juez. Tras la división del Frente de Todos en el Senado, distintos referentes opositores cuestionaron en duros términos al oficialismo, que ve en esa fractura una movida para ganar un lugar en el Consejo de la Magistratura. La decisión, que se conoció esta martes por la noche, generó indignación en Juntos por el Cambio.

En ese sentido, Luis Juez se mostró determinante: "El peronismo tiene que entender que ellos no están por encima de la ley. Lo que tiene que hacer la Corte es revocarse y dejar sin efecto el amparo. Y si Cristina no quiere cumplir me voy a ver en la obligación en nombre propio y de mi bancada de denunciarla penalmente por incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos", señaló Luis Juez.

No es la primera vez que Martín Juez tiene cierto protagonismo en las redes. Hace un tiempo pasó caminando lentamente detrás de su padre, sin remera y mirando como desafiante a la cámara. El insólito episodio desconcentró a su padre mientras estaba hablando.

“Lo tengo a mi hijo que se recibió de abogado y está medio eufórico”, fue la respuesta sonriente de Luis Juez. Horas después, su hijo tuiteó: "Cuando te recibís y no te importa nada".