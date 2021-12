El massismo votará en contra de la re-reelección a intendentes y hay dudas sobre la aprobación en Diputados

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, ratificó la postura de su espacio, "Creemos en la alternancia politica como mecanismo de control de la transparencia", aseguró.

Por otro lado, los diputados que le responden le presentaron una nota al presidente de la Cámara Federico Otermin pidiéndole que "tenga a bien no incluir ningún tema de cambio en las reglas electorales sin el debido debate o tratamiento en las comisiones de esta honorable casa de leyes"; en otros términos, no habilitan el tratamiento sobre tablas, no dan los 2/3 y el tema no se debe discutir hasta que no se abran las comisiones en marzo.

Para avalar la re-reelección de intendentes se tomará como base un proyecto de sectores del PRO que cambia la reglamentación de aquella ley que se había votado durante el gobierno de Vidal. Hasta ahora se habilita una tercera gestión a aquellos intendentes que hayan pedido licencia dos años antes de que concluya su mandato. Así más de 20 jefes comunales se tomaron licencia para poder volver a presentarse en 2023.

La propuesta de los sectores del PRO es cambiar esa situación. Pero cuando se abra el debate, inmediatamente se pueden incluir otras cláusulas. Así se habilitaría a tomar como primer mandato el que se cursó en 2019, por lo tanto los jefes comunales tendrían una reelección más hasta 2027.

Otros temas de debate en el Senado

La sesión en el Senado, por la que empezaría el debate, estaba convocada para las 12. Aunque reglamentariamente se puede prorrogar su inicio hasta la medianoche. Además en ese encuentro se debatirán otros temas como los pliegos del director general de Cultura y Educación, del presidente del Tribunal de Cuentas y de los representantes del oficialismo en el directorio del Banco Provincia, y los cargos de la Defensoría del Pueblo.

En la sesión extraordinaria convocada para este mediodía, el Senado bonaerense deberá prestar acuerdo para aprobar la designación de Alberto Sileoni como director general de Cultura y Educación en reemplazo de Agustina Vila, que será la nueva Secretaria General de Gobierno.

Respecto al banco Provincia, el oficialismo propuso designar a Sebastián Galmarini por el Frente de Renovador; a Humberto Vivaldo por el sector de intendentes de Martín Insaurralde y Mariano Cascallares; al exsenador Daniel Horacio Barrera, alineado políticamente con el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; y a Alejandro Formento, un abogado que ya había impulsado Kicillof meses atrás de manera interina, en reemplazo de la actual senadora nacional Juliana Di Tulio.

La oposición esperará a marzo para designar a sus nuevos directores.