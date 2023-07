El nuevo video de Franco Rinaldi que precipitó su sorpresiva decisión

"Me parece que incluso alguna vez he visto alguna nota en el diario Sinagoga 12 al respecto, como le decía G.P. Kelly que a Página 12 le decía Sinagoga 12″, expresó Rinaldi.

La semana pasada, el radicalismo pidió a la Junta Electoral de Juntos por el Cambio de la Ciudad que el postulante a jefe de Gobierno Jorge Macri elimine de su lista al primer precandidato a legislador porteño (Rinaldi) por "homofobia y discriminación".

El pedido fue realizado el viernes por la titular de la Unión Cívica Radical de CABA, Mariela Coletta.

Se trata de un compilado de distintos momentos de sus transmisiones en vivo en Twitter de los últimos tiempos.

"¿O matamos a los morochos o dejamos que hagan lo que quieran?", es una de las frases, a lo que se suman otras declaraciones sobre la Villa 31: "Es un problema complicado. Lanzallamas".

Los dichos de Rinaldi también fueron repudiados por el presidenciable Horacio Rodríguez Larreta: "Yo estoy profundamente en desacuerdo y lo escuché a Jorge Macri también estar en desacuerdo".

El pedido de disculpas de Franco Rinaldi

"Estoy arrepentido de algunas cosas que dije y pido sinceras disculpas. Insisto en que aquellas intervenciones mías durante la pandemia fueron un experimento, un intento de buscar a través del humor los límites del lenguaje y la corrección", comenzó en un comunicado que compartió el domingo Rinaldi en sus redes sociales.

Y siguió: "Ahora me doy cuenta de que en ocasiones se sobrepasan esos límites, el experimento se me fue de las manos y dije cosas que no estaban bien. Uno puede jugar mucho al fleje, pero debe admitir cuando lo tira afuera. Cometí un error y aprendí".

Rinaldi explicó que hizo esta aclaración porque ahora tiene una "responsabilidad política" y no se representa únicamente a sí mismo, "sino también a un espacio político que confió en mí y, eventualmente, a los porteños que me voten".