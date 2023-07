El polémico cántico de Javier Milei durante su visita a Santa Fe que evoca a la crisis del 2001

El "Tour de la Libertad" llegó a la ciudad de Santa Fe, previo paso por Paraná y Rosario. Allí Javier Milei cantó, junto a una importante cantidad de seguidores, "que se vayan todos, que no quede ni uno solo".

"En muchos sentidos estamos peor que en el 2001. Los indicadores monetarios son peores que los previos al rodrigazo”, sostuvo Milei.

Y luego enfatizó que “la situación es mala y puede ser peor. Pero no solo es un problema coyuntural, es un problema de índole estructural. Cuando arrancamos el Siglo XX estábamos entre los países más ricos del mundo. Argentina tiene un problema de decadencia feroz, que trae como contrapartida una política fiscal alocada”, que a su vez lleva a “un déficit fiscal alocadamente alto”.

Luego señaló que “este gobierno niega la realidad de una manera muy grosera. Hay una práctica generalizada del miente, miente que algo quedará”.

En este sentido, agregó que la dificultad radica en que “la solución está en manos del problema. Vos no podes hacer una Argentina distinta con los mismos de siempre, esto no funciona. Las distintas versiones que tenemos de un capitalismo intervenido y asfixiado no funcionan”.

Milei opinó sobre el nuevo dólar agro

Sobre el nuevo dólar soja aprobado por el gobierno declaró que “lo financian con el Banco Central imprimiendo papelitos nuevos, eso va a generar más inflación”. “La explosión a futuro va a ser muchísimo más grande”, advirtió.

Respecto a las operaciones que parten desde sectores del PRO remarcó que “la gota que rebalsó el vaso fueron las mentiras que dijeron sobre el acto en la AMIA. Se violentaron los límites sobre lo que pasó. Mintieron, dijeron que yo me había tenido que ir del acto porque me habían querido linchar, que me escupieron, que me insultaron. Todo mentira, yo me quedé hasta el final del acto”.

“Fui el único candidato a Presidente que fue”, achacó, diferenciándose de sus contrincantes en las PASO.

“Del otro lado son lo mismo, se prestan el poder. Esto es un negocio, una discusión de quién se queda con más o menos cargos, con más o menos caja”, disparó.

Respecto a la fiscalización durante las PASO y el cuidado de las boletas remarcó: “Ya tenemos 80.000 fiscales asegurados y formados. Pero estamos apuntando a 100.000”.