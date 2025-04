El presidente Javier Milei, en la Expo EFI: "Es la hora del crecimiento económico"

Milei además reiteró sus críticas a quienes hablan de “atraso cambiario: ”Hay algunos que todavía hablan de atraso cambiario, cuando el dólar está libre, y cada vez más cerca de la banda de abajo”.

El Presidente volvió a destacar el levantamiento del cepo: “Abrimos el cepo, porque la libertad no se negocia, la política en este Gobierno se guía por la ética. Es una herramienta monstruosa, no permite que se elija en qué ahorrar. La miserabilidad política decía que no íbamos a abrir el cepo cambiario en un año electoral, que no nos íbamos a arriesgar”.

Javier Milei redobló las críticas al Congreso: “Deben respirar con la máscara de buzo”

Milei volvió a cuestionar al Congreso: "Es el lugar donde debería respirarse la restricción presupuestaria, pero deben respirar con la máscara de buzo, es el lugar donde están los degenerados fiscales”.

El Presidente además cuestionó: “Salvo José Luis (Espert) y yo, cada diputado que se le asignaba cinco minutos, hablaba diez. ¿Cómo podía pretender que cumplan con la restricción presupuestaria si no podían cumplir con la cantidad de tiempo para hablar? No saben dibujar un cero ni con un vaso, por eso tuvimos el desastre fiscal que tuvimos".

Noticia en desarrollo...