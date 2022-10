"El Presto" describió su vínculo con Brenda Uliarte: "No hablé de política, fue un polvo de borracho"

El youtuber contó que comenzó a hablar con Uliarte en noviembre de 2021 desde una cuenta de Instagram que luego borró y que en abril 2022, volvió a escribirle desde un nuevo usuario.

"Empezamos a charlar y elimina esa cuenta. Le hablé por WhatsApp, me imagino que esos chats deben estar en Instagram, es un chat de jeropa. Le dije de vernos. Empezamos a hablar de vuelta y ella elimina el Instagram otra vez. Le pregunto: ¿Qué onda? Me dice que lo sacó", relató El Presto.

Luego se remontó a mayo de este año: "En ese momento estaba parando en el barrio porteño de Caballito, la mina vuelve a escribirme, le dije que estaba juntado con unos amigos que si quería que venga. La mina llega al departamento, era rara, estaba muy maquillada, más flaca que ahora, tenía mucho maquillaje, mucha base. Tomamos unos whiskys".

"La mina esa noche, hay testigos, era rara, no miraba a los ojos, lo único que hacia era preguntar. Rafael en un momento me ve que estaba pasado me lleva a la cocina y me dijo 'Edu, no me cierra esta loca. Pone a grabar el celular'. Yo puse el celular a grabar, fuimos al motel estuvimos 10 minutos de intimidad y me acosté a dormir. Nos levantamos a la mañana y nos fuimos", continuó.

"Fue un polvo de borracho"

El influencer, conocido por amenazar de muerte a la Cristina Kirchner en oportunidades anteriores, dijo que "jamás" habló de política con Uliarte y consideró que el encuentro "fue un polvo de borracho de una noche". "Me preguntaba y en un momento ante su insistencia le dije 'no quiero hablar de política porque estoy todo el tiempo hablando de política'. Después se puso muy intensa, me preguntaba: ¿cuándo volvés?", contó.

Al tiempo del encuentro, en mayo, el Presto aseguró que no le respondió más los mensajes y que su amigo Rafael, que había intercambiado celulares con quien después fue acusada de intento de magnicidio, advirtió que "estaba merodeando su departamento". Por otro lado, aseguró que él no la conocía como "Brenda", sino como "Ámbar".

Luego aseguró que se la cruzó "20 minutos" a la salida de una película que el estrenó y que después no habló "nunca más".

"¿Estuviste con copito?"

Ocurrido el atentado a la vicepresidenta, el Presto aseguró que un periodista amigo lo llamó para preguntarle: "¿Vos te cogiste a copito?". Tras ver las fotos, confirmó que se trataba de Ámbar, con quien había tenido el encuentro sexual.

“Ahí empecé a pensar: me la metieron, por algún lado me la iban a dar y fueron por una concha”, advirtió el influencer y aseguró que llamó a sus amigos y les dijo: "Chicos la cagué, me acabo de dar cuenta que en abril me garché a Copito. Nos van a operar con esto y van a ir”.

Más adelante en el video, aseguró que advirtió que por ese vínculo "operarían" en su contra y criticó: “El objetivo no somos nosotros los influencers liberales sino los políticos con los que nosotros tenemos afinidad. Francisco Sánchez, Patricia Bullrich, Javier Milei, Florencia Arrieto o Amalia Granata que están creciendo en las encuestas”.

"¿Quién lo filtró? El sector del kirchnerismo, ¿por qué no filtraron los chats con Tomás Mendez? ¿qué hablaba Brenda con Tailhade?", se preguntó y se puso a disposición de la Justicia.

dete.jpg Los cuatro detenidos tras el atentado a Cristina Kirchner (Foto: Télam).

Además, afirmó que "jamás incitaría una revuelta armada, jamás incitaría a los pibes que tomen las armas, sí diría que a un corrupto hay que cagarlo a puteadas. No les recomiendo armas a los jóvenes, les recomiendo libros".

Y resaltó: “Si me van a condenar por algo tiene que ser por ser un boludo bagallero. Un tipo con mi exposición se tiene que cuidar, y si una loca es insistente no entrés ahí”.

En otro momento del vivo, consideró que "es una operación de las cloacas de los servicios, fueron por todos, a mí me metieron esto, yo como un boludo caí y tendría que hablado cuando todo se generó”.

“La moraleja de esto es ‘flaco aprendé a dejar la pija quieta’ primero, y segundo ‘empezá a levantar el nivel porque no sos fulero’”, indicó.

El abogado de "El Presto" aseguró que el youtuber "no tiene nada que ver"

El abogado de "El Presto", Marcelo Peña, afirmó que el youtuber "no tiene nada que ver con toda esta cuestión del atentado ni con los que lo llevaron a cabo" y que se lo acusó por sus contenidos "antikirchneristas"

"El Presto" fue llamado por la Justicia luego de que se hallaran audios de mayo pasado con Brenda Ulitare, detenida por el intento de asesinato a la vicepresidenta, que evidenciaron un vínculo amoroso entre ambos.

"A veces filtran un audio a propósito porque ya tienen investigadas otras líneas: es el famoso ‘pateo el hormiguero para generar movimiento’", cuestionó Peña y responsabilizó a las fuerzas de seguridad.

Incluso aseguró que "Eduardo ni se acordaba de su relación con Uliarte" y sostuvo en declaraciones a AM550 que "está tan tranquilo que se puso a disposición de la Justicia para que le revisen el teléfono y hagan todos los procedimientos necesarios"

Y completó: "Justo dio la tecla que era la persona que tenía todos estos exabruptos que conocemos".

Brenda Uliarte es una de las cuatro personas detenidos por el atentado fallido contra Cristina Kirchner e integrante de la llamada "Banda de los copitos". Además de ella, están Nicolás Gabriel Carrizo (sindicado como el líder del grupo), Fernando Sabag Montiel (pareja actual de Uliarte y quien gatilló dos veces contra la vicepresidenta sin éxito) y Agustina Díaz, amiga de Uliarte.