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El Senado decidió postergar el tratamiento del pliego de la jueza Michelli

Tras la polémica entre Bullrich y Javier Milei, la medida se tomó a partir de un acuerdo entre La Libertad Avanza y bloques opositores. En tanto, la magistrada fue recibida por la vicepresidente Victoria Villarruel.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Patricia Bullrich

Patricia Bullrich, jefe del bloque de senadores de LLA (Foto: archivo).

La Libertad Avanza y los bloques opositores acordaron este miércoles postergar hasta la próxima semana el pliego de la jueza Verónica Michelli, que ya tiene dictamen oficializado. Además, se decidió tratar en la sesión programada para este jueves el resto de los dictámenes de 50 candidatos a la Justicia, además de los proyectos para pagar la deuda a fondos buitre y el de Propiedad Privada.

Leé también Patricia Bullrich le ofreció a Milei su renuncia a la jefatura del bloque libertario en el Senado
La senadora puso a consideración de Milei su continuidad al frente del bloque. (Foto: archivo).

La mayoría del Senado acordó una salida intermedia al conflicto generado en el mismo oficialismo, tras la decisión de Patricia Bullrich de poner su renuncia a la jefatura del bloque de LLA por no estar de acuerdo con la decisión de Javier Milei de retirar el pliego de Michelli por ser familiar de un periodista.

Fuentes vinculadas a la vicepresidenta Victoria Villarruel confirmaron a A24.com que la titular del Senado recibió a Michelli en su despacho y le expresó su apoyo, además de "acatar la decisión de la comisión de Labor Parlamentaria" de postergar el tratamiento del pliego.

Por su parte, los principales bloques de la oposición, entre ellos, el PRO, también expresaron su respaldo a la designación de la jueza.

El jefe del bloque de senadores del PRO, Martín Goerling, señaló que "la idoneidad de los jueces no puede quedar sujeta a factores ajenos a su capacidad profesional".

Y agregó que "el pliego" de Michelli "cumplió todas las instancias previstas: fue enviado por el Ejecutivo, tuvo audiencia en el Senado y no recibió impugnaciones".

El jefe del bloque del PRO en el Senado advirtió que "frenar el proceso en esta etapa, por motivos que aún se desconocen, genera desprolijidad institucional" y ratificó que "desde el @proargentina sostenemos su postulación".

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Tras aclarar que habló de la polémica con el presiddente Javier Milei y de aclarar que le puso su renuncia a disposición, Patricia Bullrich tras la reunión de la comisión de Labor Parlamentaria este miércoles, la senadora le bajó al tono a los cruces con el Gobierno por el pliego de Michelli y aseguró que "No hay riesgo de fractura".

Mientras tanto, anunció que en su postura de hacer uso del derecho de "objeción de conciencia", Bullrich dijo que el bloque de La Libertad Avanza planteará en un comunicado su apoyo a las disidencias dentro del oficialismo, como algo natural.

"Un juez no debería tener conflicto de intereses y en ese caso el vínculo familiar de la jueza no define si es proba o no, eso no está en discusión, pero es evidente que hay un conflicto de interés", fue la opinión que habría expresado Milei a Bullrich en la conversación que mantuvieron el lunes, según reveló la jefa del bloque de LLA.

Tras la diferenciación planteada por Bullrich respecto al pedido de retirar el pliego decidido por el presidente Milei, se sumó en las últimas horas otro senador de LLA, Francisco Paoltroni, que también adelantó su rechazo al retiro del pliego de la candidata a jueza, María Verónica Michelli.

La postura de Victoria Villarruel y otro cruce con el gobierno

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La vicepresidenta Victoria Villarruel se sumó a la polémica, y aclaró que como presidenta del Senado avala la decisión previa adoptada por los bloques del Senado en el dictamen de mayoría que avaló el pasado 13 de mayo la candidatura de la jueza Verónica Michelli, como también la postergación de su tratamiento hasta la semana que viene.

Fuentes cercanas a Villarruel confirmaron a este medio que la vicepresidenta recibió el martes por la tarde en el Senado a la candidata a jueza en cuestión, cuyo pliego sería dado de baja por el presidente Milei, según confirmaron desde la Casa Rosada, por considerar que su vínculo familiar (cuñada) del periodista Hgo Alconada Mon, del Diario La Nación "es incompatible con las funciones" de jueza.

Villarruel recibió a Michelli "como recibe a todos los jueces", dijeron fuentes cercanas a la Vicepresidenta, que expresó "estar de acuerdo con que la representación de la justicia tenga el aval del Senado".

Villarruel destacó según informaron desde su entorno, que "en este caso en particular, como en tantos otros, los bloques firmaron el pliego de la jueza", por lo que consideraron que haberla recibido "no es una novedad en el accionar de la Vicepresidente".

"Lo hizo en todas las instancias donde le tocó decidir con arreglo a la voluntad de las mayorías en el Senado, si en un lugar se espera el federalismo es justamente, en la Casa de las Provincias", afirmaron desde su entorno.

En cuanto al pliego de la jueza, cerca de Villarruel destacaron que "no obtuvo orden del día en la reunión de Labor Parlamentaria de hoy, por lo cual presentarían el dictamen para publicarlo y luego tener los 7 días de habilitación".

En el encuentro de Labor Parlamentaria, también se definió que el senador libertario Juan Carlos Pagotto, en su rol de presidente de la Comisión de Acuerdos, ingresaba este miércoles el dictamen a favor de Michelli para que empiecen a correr los 7 días necesarios para poder llevarlo a votación en el recinto.

Stella Gárnica
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