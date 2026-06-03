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Patricia Bullrich negó que haya "una ruptura" con Milei tras rechazar el retiro de un pliego judicial

La jefa del bloque libertario en el Senado minimizó las diferencias con el Presidente por el caso de la jueza Verónica Michelli y aseguró que La Libertad Avanza mantiene la unidad para impulsar la agenda legislativa del Gobierno.

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Patricia Bullrich negó una ruptura con Milei tras rechazar el retiro de un pliego judicial

Patricia Bullrich negó una ruptura con Milei tras rechazar el retiro de un pliego judicial
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La última declaración pública de Bullrich había sido presentada en diciembre, cuando asumió como senadora por la Ciudad de Buenos Aires. (Foto: archivo).

La legisladora se refirió a la polémica generada por su decisión de ejercer la “objeción de conciencia” para no acompañar el pedido del Poder Ejecutivo de retirar el pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza cuyo nombramiento ya había sido aprobado por la Comisión de Acuerdos del Senado.

De ninguna manera hay una fractura. El bloque está consolidado en sus ideas, tiene un trabajo de unidad muy claro y por eso hemos votado todos los proyectos que el Poder Ejecutivo ha enviado”, sostuvo Bullrich al ingresar al Congreso.

bullrich

La senadora destacó que la relación entre el oficialismo y el Gobierno nacional continúa siendo sólida y remarcó que la prioridad sigue siendo avanzar con la agenda legislativa impulsada por la Casa Rosada.

“El Gobierno necesita proyectos y nosotros los vamos a seguir trabajando uno por uno”, afirmó.

Además, adelantó que el Senado tendrá una intensa actividad parlamentaria en los próximos días. “Este jueves vamos a tener una sesión muy importante. No vamos a parar nuestra labor ni por el Mundial, vamos a seguir trabajando”, aseguró.

Consultada sobre la decisión del Ejecutivo de enviar inicialmente el pliego de Michelli y luego solicitar su retiro, Bullrich descartó que se haya tratado de una falla política. “Hacía años que un Presidente enviaba pliegos y luego otro Presidente los sacaba. Este Gobierno está haciendo algo diferente y ha decidido hacer una revolución en la Justicia”, argumentó.

Patricia Bullrich sobre las vacantes judiciales

En ese sentido, defendió la estrategia oficial para cubrir vacantes judiciales y destacó que la administración de Milei busca resolver problemas estructurales del sistema.

“Es el primer Gobierno que toma la decisión de no dejar a la Justicia como está ahora, con subrogantes, con problemas y con jueces que tienen que viajar mil kilómetros de un lugar a otro”, señaló.

Bullrich reconoció que la gran cantidad de pliegos remitidos al Congreso pudo haber generado inconvenientes puntuales, aunque relativizó la situación. “En la masividad puede haber habido algún problema, pero yo lo dije con claridad y punto. El Presidente lo sabe”, afirmó.

Por último, destacó un mensaje interno difundido por La Libertad Avanza que llamó a preservar la cohesión política pese a las diferencias.

“Ha salido una comunicación interna de la misma Libertad Avanza que para mí es muy importante, diciendo que en el marco de los acuerdos importantes que tiene nuestro proyecto, las divergencias son parte de la vida política”, concluyó.

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