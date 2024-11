El PRO descarta bloquear la reelección de Menem después del fracaso de la sesión de "ficha limpia"

¿Por qué los libertarios no apoyaron la ley de ficha limpia?

En total fueron 9 los legisladores libertarios que decidieron no participar de la sesión. 8 integrados formalmente a La Libertad Avanza y la diputada Dolores Arrieta, expulsada del bloque pero que sigue autodefiniéndose como libertaria.

El argumento formal es que esa herramienta podría usarse en el futuro para perseguir políticamente a alguien que piense diferente al status quo. Ponen como ejemplo a Donald Trump. El planteo es similar al que hace Cristina Kirchner.

La decisión no tuvo buena recepción entre algunos diputados: "Algunos diputados que están justificando su ausencia con enfermedades por fiambres o baja presión. Otros estaban jugando a sentarse y no sentarse, lo cual fue raro. Algunos no nos dijeron nada y eso me preocupa mucho. Fue el récord histórico de faltas en el bloque de La Libertad Avanza. Parece que no hubo intención de avanzar con el proyecto, si no no se explica", criticó la libertaria Rocío Bonacci que sí dio quórum.

Existe otro argumento que tiene que ver con especulación política electoral. Saben que la mejor rival para ganar las elecciones del año que viene es Cristina Kirchner. Es lo que les permitiría ganar la mayor cantidad de legisladores posible y avanzar con su programa de gobierno. El que sostiene esa estrategia es el asesor presidencial Santiago Caputo.